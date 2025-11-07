테슬라주총, 머스크에 1천400조 원 보상안 통과

<앵커>



일론 머스크 테슬라 최고경영자에게 1조 달러, 우리 돈 1천400조 원 상당의 주식을 보상하는 안이 주주총회에서 통과됐습니다. 시가총액 8조 5천억 달러를 비롯한 테슬라의 경영 목표를 달성하는 걸 지급 조건으로 달았습니다.



남승모 기자입니다.



<기자>



현지시간 6일 머스크 테슬라 최고경영자에 대한 주식 보상안이 주주 투표에서 가결됐습니다.



회사 측은 주주 75% 이상이 보상안에 찬성했다고 밝혔습니다.



앞서 테슬라 주요 주주 중 하나인 노르웨이 국부펀드는 이 안건에 반대표를 던지겠다고 밝혔고, 세계 최대 의결권 자문사인 ISS와 글래스 루이스도 투자자들에게 반대를 권고했지만 통과를 막지 못했습니다.



머스크가 미리 정해진 경영 목표를 달성할 경우 테슬라 전체 보통주의 약 12%에 해당하는 4억 2천300만여 주를 2035년까지 12단계에 걸쳐 머스크에게 지급하도록 했습니다.



머스크가 이 주식 보상을 모두 받을 경우, 미국의 연간 국방 예산에 맞먹는 1조 달러 안팎에 달할 것으로 추산됩니다.



테슬라 이사회는 지난달 하순 보상안이 통과되지 않으면 머스크가 회사를 떠날 수도 있다고 주주들에게 경고했습니다.



보상을 위해서는 현재 약 1조 5천억 달러 규모인 테슬라의 시가총액을 8조 5천억 달러까지 끌어올려야 합니다.



또 테슬라 차량 2천 만대 인도, 휴머노이드 로봇 100만 대 배치, 무인 택시 100만 대 상업 운행 등도 달성해야 합니다.



머스크는 테슬라의 차세대 인공지능 AI 칩을 한국의 삼성전자 공장과 TSMC의 타이완·텍사스·애리조나 공장에서 생산한다고 밝혔습니다.



또 공급사들로부터 확보할 칩 생산량을 최상으로 추산해도 여전히 부족하다며 자체 생산 시설 건설 계획을 언급했습니다.



머스크는 테슬라가 아마도 거대한 칩 제조 공장을 건설해야 할 것 같다며 기존에 전기차와 배터리를 생산하는 테슬라 공장 기가팩토리 보다 훨씬 더 큰 규모가 될 수 있다고 설명했습니다.



(영상편집 : 이승열)