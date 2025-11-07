YG 측 "베이비몬스터 'PSYCHO' MV 19일 공개"

그룹 베이비몬스터의 미니 2집 [WE GO UP]의 수록곡 'PSYCHO' 뮤직비디오를 오는 19일 0시 공개한다고 YG엔터테인먼트가 7일 밝혔다.



전 세계 음악 팬들의 궁금증을 자아냈던 미스터리한 프로모션의 정체가 마침내 베일을 벗은 셈. 앞서 YG 측은 흑백 노이즈 초상의 'EVER DREAM THIS GIRL?' 포스터, 얼굴을 가린 가면과 붉은 장발의 인물 등 베이비몬스터의 이색적인 티저 콘텐츠를 선보였던 터다.



이날 YG엔터테인먼트 공식 블로그를 통해 게재된 'PSYCHO M/V ANNOUNCEMENT' 포스터 또한 예사롭지 않다. 뮤직비디오 오픈 일정과 함께 자리한 레드립 심볼이 강렬한 인상을 남긴 가운데, 심볼 사이로 비치는 'PSYCHO' 그릴즈가 오싹한 무드에 정점을 찍어 팬들의 흥미를 고조시켰다.



'PSYCHO'는 힙합·댄스·록 등 다양한 장르를 결합한 곡으로, 파워풀한 베이스 라인과 중독성 강한 멜로디가 매력적이다. '사이코'의 의미를 새로운 관점으로 해석한 노랫말과 함께 타이틀곡 'WE GO UP'과는 또 다른 베이비몬스터 특유의 힙합 스웨그로 큰 호응을 얻었다.



최근 'WE GO UP' 음악방송 활동을 성공적으로 마무리한 베이비몬스터는 'PSYCHO' 콘텐츠로 컴백 열기를 이어간다. 'WE GO UP' 뮤직비디오와 익스클루시브 퍼포먼스 비디오가 역대급 스케일로 화제를 모았던 만큼, 이번 뮤직비디오 역시 어떤 콘셉트와 퍼포먼스로 팬들을 사로잡을지 관심이 쏠린다.



한편 베이비몬스터는 지난달 10일 미니 2집 [WE GO UP]을 발매했다. 컴백 이후 음악방송·라디오·유튜브 등을 종횡무진하며 완벽한 라이브 퍼포먼스로 호평받은 이들은 기세를 몰아 오는 11월 15일·16일 일본 치바 공연을 시작으로 나고야, 도쿄, 고베, 방콕, 타이베이를 순회하는 팬 콘서트 'BABYMONSTER [LOVE MONSTERS] ASIA FAN CONCERT 2025-26'를 개최한다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)