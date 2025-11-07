가평 야산 펜션서 심야 도박판 벌인 노름꾼 34명 무더기 송치

▲ 검거된 노름꾼들

인적이 드문 산속 펜션에서 심야 도박판을 벌이던 노름꾼들이 경찰에 무더기로 붙잡혔습니다.경기 가평경찰서는 도박 및 도박개장 혐의로 도박장 운영진 등 14명을, 도박 혐의로 나머지 참여자 20명을 지난달 25일 불구속 송치했다고 오늘(7일) 밝혔습니다.이들은 지난 5월 1일 오전 1시 12분 가평군 상면의 한 펜션에서 3천720만 원의 판돈을 걸고 화투패를 이용한 일명 '도리짓고땡' 도박을 한 혐의를 받습니다.경찰은 전날 오후 8시 30분 운영조직 내부 제보를 받고 가평경찰서 형사팀 · 초동대응팀 · 지역경찰 · 도경찰청 기동순찰대 등 38명을 투입했습니다.경찰은 인기척이 새 나가지 않도록 어두운 산길 약 2㎞ 구간을 우회해 도주로를 차단한 뒤 펜션을 급습했습니다.거실 중앙에 깔린 녹색 매트에 화투패를 두고 도박 중이던 피의자들을 현행범 체포했습니다.이들은 가평군 주민이 아닌 대부분 50∼60대 중장년층으로 전국을 돌며 산속에 위치한 펜션을 빌려 도박장을 차린 것으로 조사됐습니다.경찰 관계자는 "도박은 현장을 확보하지 못하면 증거 입증이 어려워 검거가 쉽지 않다"며 "산길을 수색해 전원 검거에 성공했고 조사를 마친 뒤 검찰에 송치했다"고 말했습니다.(사진=경기북부경찰청 제공, 연합뉴스)