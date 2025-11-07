충격 다큐 '괴물의 시간', 필리핀 연쇄 납치·살인 사건 주범 최세용 조명…자필편지 최초 공개

'괴물의 시간'이 영화 '범죄도시2'의 모티브가 된 필리핀 연쇄 납치·살인 사건의 주범 '살인기업 CEO 최세용'을 파헤친다.



SBS '그것이 알고 싶다' 제작진이 만든 SBS 고품격 크라임 다큐 4부작 '괴물의 시간'이 지난 1, 2부 방송에서 전처가 목격한 '최악의 연쇄살인범 이춘재'의 충격적인 기행과 실체를 31년 만에 최초로 공개하며 화제를 모았다. 이에 '괴물의 시간'은 동시간대 비드라마 장르 시청률 1위와 넷플릭스 TOP3을 기록했다.



오는 8, 9일 방송될 '괴물의 시간' 3·4부에서는 '살인기업 CEO 최세용' 편을 선보인다.



지난 2008년부터 2012년까지 어학연수나 여행을 위해 필리핀으로 떠난 한국인들이 잇따라 납치·감금되는 사건이 발생했다. 교민 커뮤니티를 통해 영어 공부나 관광을 도와주겠다며 접근한 이들은 민박집 사장 등의 행세를 한 최세용 일당이었다. 친절한 교민인 척 접근했던 이들은, 피해자가 차에 타는 순간 돌변했다.



납치 피해 생존자는 "비닐봉지를 씌운 다음에 목을 막 졸라서 제가 꺽, 꺽 하니까 풀어주고 다시 조르고. 차라리 죽여 달라고 포기하니까, 최세용이, '아니야, 너 살 수 있어. 좀 더 노력해 봐' 하더라"고 당시 상황을 증언했다.



피해자들을 잔혹하게 폭행하고 납치·감금한 뒤 협박해 돈을 갈취한 최세용과 공범들. 풀어주더라도 신고하지 못하게 약점을 잡고 흔적을 지우는 치밀함을 보였다. 최세용 일당은 최소 19명을 납치하고 7명을 살해한 걸로 추정되지만, 그 중 시신을 찾지 못해 현재까지 실종 상태인 피해자도 4명에 이르는 상황이다.



16세에 절도로 소년범이 된 후 8차례 교도소를 드나들던 최세용은 출소 후 공범 김종석, 김성곤과 함께 다양한 범죄를 저질렀다. 잘 알려지지 않았던 국내 연쇄 강도와 두 차례의 일본 원정 강도, 사전에 치밀하게 계획된 안양 환전소 여직원 살인까지 저지른 최세용 일당. 이후 필리핀으로 도주해 한국인 관광객을 납치하고 살해하기까지 모든 범죄의 중심에는 최세용이 있었다.



납치 피해 생존자는 "한 명은 총 들이대고, 한 명은 칼을 목에 대고 때리는 거다. 최세용이 '너 납치된 거야' 이러더니, '내가 사람을 많이 죽여 봤는데, 총 쏴도 바로 안 죽고 고통스럽게 몇 시간 있다가 죽더라' 저도 그렇게 죽을 거라고 했다"며 끔찍했던 당시를 회상했다.



2012년 필리핀에서 공범 김성곤, 김종석에 이어 태국으로 도망친 최세용이 검거됐고 국내로 송환됐지만, 무기수 최세용은 여전히 시신이 발견되지 않은 4명에 대해 자신은 무관하다고 주장한다. '괴물의 시간'에서는 필리핀 경찰이 최세용 일당을 추적하고 검거하기까지 비하인드 스토리와 함께 체포된 이들의 모습이 담긴 미공개 영상을 최초 공개한다.



무기징역을 선고받고 수감 중인 최세용은 자신을 '미랭시(未冷尸)', 즉 아직 식지 않았을 뿐인 송장에 비유하며 제작진에게 편지를 보내왔다. 살인기업 CEO 최세용은 편지를 통해 무슨 말을 하고 싶은 걸까. '괴물의 시간'에서는 최세용의 자필 탄원서와 수사기록을 통해 그의 실체를 분석하고, 아직 시신을 찾지 못한 피해자의 마지막 행방을 추적한다.



'괴물의 시간' 3부 '살인기업 CEO 최세용'은 오는 8일 토요일 밤 11시 10분, 4부 '미랭시(未冷尸)'는 9일 일요일 밤 11시 10분에 각각 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)