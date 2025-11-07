나우즈, 스토리필름 깜짝 오픈 "무대 위, 단 한 번의 기회"

큐브엔터테인먼트 신인 보이그룹 NOWZ (나우즈)의 두 번째 이야기가 펼쳐진다. 나우즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤)는 7일 공식 채널을 통해 'ONE STAGE' 스토리 필름을 공개했다.



멤버들은 흑백 톤 영상에서 한층 더 성숙해진 모습과 역동적인 퍼포먼스, 뜨거운 청춘의 에너지를 발산하며 시선을 사로잡았다. 특히 "무대 위, 단 한 번의 기회. 꿈이 이끄는 대로 움직인다. 이건 우리의 본능이다. 그저 타오르기를 바라는 마음" 등의 내레이션으로 무대를 향한 진심을 드러냈다.



나우즈는 지난 7월 첫 번째 미니 앨범 'IGNITION'에서 불완전해서 더 뜨겁고, 미숙해서 더 진솔한 청춘의 단면을 보여줬다. 앨범 발매에 앞서 공개된 'Fly to the youth' 스토리 필름에서는 멤버마다 청춘의 고민을 표현하며 '나우즈'의 새로운 시작을 알렸다.



나우즈는 'Fly to the youth'에 이어 'ONE STAGE'으로 이어지는 스토리 필름을 통해 멈추지 않고, 더 큰 목표를 향해 도약하는 모습을 예고하며 추후 행보의 기대를 끌어올렸다.



사진 : 큐브엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)