뉴스

[글로벌D리포트] 훔친 차로 담배 가게 돌진 '쾅'…전자담배 '싹쓸이' 대담한 도둑들

김용태 기자
작성 2025.11.07 10:08 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
지난 일요일 새벽 미국 애리조나주 탬피의 담배 가게에 차량 1대가 돌진합니다.

철문을 부수고 들어와 가게 벽을 들이받고 멈춘 차량에선 복면을 쓴 괴한이 내립니다.

괴한은 가져온 상자에 전자담배를 쓸어 담습니다.

훔친 차를 이용한 절도 사건이었습니다.

[파디 사예드/담배 가게 주인 : 이런 일이 일어날 거라고 상상도 못했습니다. 카메라를 확인해보니, 가게 한가운데 차가 1 대 주차돼 있더군요. 정말 무모한 짓이었습니다.]

훔친 물건을 밖으로 가져간 괴한이 다른 공범에게 가까이 오라고 손짓하는 모습도 찍혔습니다.

그렇게 도둑은 훔친 물건을 싣고 경찰이 도착하기 전 달아났습니다.

가게 안에는 범행에 이용된 차량과 부서진 잔해만 남았습니다.

[파디 사예드/담배 가게 주인 : 가게를 짓느라 애썼는데, 이렇게 무너지는 걸 보니 정말 안타깝습니다.]

도난 당한 물건에 부서진 건물까지, 가게 주인은 수천만 원 피해를 봤습니다.

[파디 사예드/담배 가게 주인 : 피해 상황을 믿기 어려웠습니다. 카메라로 본 건 실제 참상을 목격한 것에 비하면 아무것도 아니었습니다.]

가게 주인은 지난 2년 동안 매장을 운영해 왔지만 이런 일은 처음 겪는다고 하소연했습니다.

(취재 : 김용태, 영상취재 : 오정식, 영상편집: 윤태호, 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김용태 기자 사진
김용태 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지