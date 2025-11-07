국토장관, 울산발전소 붕괴 현장 방문…"신속 구조" 당부

▲ 6일 오후 울산시 남구 용잠동 한국동서발전 울산발전본부 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 현장에서 야간작업이 이어지고 있다.

김윤덕 국토교통부 장관이 울산광역시 남구 용잠동 화력발전소 해체 공사 과정에서 발생한 붕괴 사고 현장을 방문해 매몰자들에 대한 신속한 구조를 당부했습니다.국토부는 6일 오후 11시께 김 장관이 현장에 도착해 구조 상황 등을 점검했다면서 7일 이같이 밝혔습니다.김 장관은 "매몰된 재해자를 신속히 구조할 수 있도록 최대한 협조하겠다"며 "현장에 계신 분들은 수습 과정에서 안전에 유의하면서 구조에 최선의 노력을 해달라"고 강조했습니다.아울러 김 장관은 "사고 수습이 완료되면 이와 같은 사고가 재발하지 않도록 관계 기관과 사고 원인에 대한 철저한 조사가 이뤄질 수 있도록 협력하겠다"고 말했습니다.앞서 김 장관은 사고 사실을 보고받은 즉시 국토부 기술안전정책관과 국토안전관리원 담당 인력을 현장에 급파하고, 크레인과 굴삭기 등 구조에 필요한 장비를 즉시 현장에 투입하라고 지시했습니다.전날 오후 2시께 울산화력발전소에서 높이 60ｍ의 보일러 타워가 무너지면 당시 철거 작업을 하던 9명 가운데 2명만 사고 초기 구조됐습니다.사고로 매몰된 7명 가운데 1명은 숨졌고, 1명은 사망한 것으로 추정되는 상황입니다.나머지 5명의 경우 아직 생사와 매몰 위치조차 확인되지 않고 있습니다.(사진=연합뉴스)