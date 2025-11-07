중앙사고수습본부 "울산화력 사고 신속 구조·피해자 지원"

▲ 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 중앙사고수습본부는 7일 울산시 안전보건공단 울산지사에서 대책 회의를 열었다. 회의에서 김영훈 고용노동부 장관이 침통한 표정을 짓고 있다.

울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 중앙사고수습본부는 오늘(7일) 안전보건공단 울산지사에서 회의를 열고 빠른 구조와 사고 수습, 피해자 지원 등을 거듭 강조했습니다.중앙사고수습본부 공동 본부장인 김영훈 고용노동부 장관과 김성환 기후에너지환경부 장관 주재로 열린 이날 회의에선 사고 수습 상황과 대응 방안 등이 논의됐습니다.모두 발언에서 김영훈 장관은 "우리 사회가 직면하고 있는 정의로운 에너지 전환이라는 과정 속에 필연적으로 수반되는 폐구조물 해제 작업에 대한 준비를 얼마나 철저히 했는지 경각심을 가지게 된다"며 "한 분이라도 더 구조한다는 심정으로 부처 간 협업을 부탁드린다"고 말했습니다.이어 "피해자분들께 실질적인 지원을 할 수 있도록 하고, 목격자 트라우마 치료도 신속히 조치해야 한다"고 덧붙였습니다.김성환 장관은 "몇해 전 서부발전 하청노동자 김용균 씨가 사망한 이후에 발전자회사, 특히 석탄 발전자회사에서 안전사고가 덜 나는 여건을 만들었어야 했는데 그러지 못했다"며 "사고 원인을 철저히 분석하고 재발 방지책을 세워야 한다"고 강조했습니다.이날 회의에는소방청, 경찰, 지자체, 안전보건공단, 근로복지공단 등이 참석했습니다.어제 낮 2시쯤 울산 남구 용잠동 한국동서발전 울산발전본부 울산화력발전소에서 60m 높이 보일러 타워가 무너지면서 작업자 7명이 매몰됐습니다.이 가운데 1명은 사망했으며 다른 1명은 사망한 것으로 추정된다고 소방 당국은 밝혔습니다.소방 당국은 나머지 매몰자 5명을 수색중입니다.(사진=연합뉴스)