독감, 일주일새 환자 68% 증가…지난해보다 5.8배

▲ 독감 예방 접종

예년보다 일찍 찾아온 인플루엔자, 독감 유행이 어린이들을 중심으로 빠르게 확산하고 있습니다.질병관리청의 의원급 인플루엔자 환자 표본감시 결과에 따르면 올해 44주차인 10월 26일부터 11월 1일까지 전국 300개 표본감시 의원을 찾은 독감 증상 환자는 외래환자 1천 명당 22.8명이었습니다.1주 전의 13.6명에서 67.6% 급증한 것으로, 이번 절기 독감 유행 기준인 9.1명의 2.5배 수준입니다.올해는 작년보다 독감 유행이 두 달가량 빨리 찾아온 탓에 지난해 같은 기간의 독감 증상 환자 수인 1천 명당 3.9명과 비교하면 올해가 5.8배가량 많습니다.작년엔 12월 중순 무렵 유행주의보가 발령된 후 빠르게 환자가 늘어 1월 초 유행 정점 땐 최근 10년간 가장 많은 환자가 기록됐는데, 질병청은 지난달 시작된 이번 유행 규모도 지난 절기와 유사할 것으로 예측한 바 있습니다.최근 독감 발생은 특히 어린이 유·소아와 청소년에 집중됐습니다.지난주 7∼12세 독감 증상 환자는 외래환자 1천 명당 68.4명으로, 유행 기준의 7.5배에 달했습니다.1∼6세는 1천 명당 40.6명, 13∼18세는 34.4명이었습니다.병원급 221곳의 입원환자 표본감시에서도 독감 입원환자가 증가세를 보였습니다.지난 일주일간 175명이 입원해 1주 전 대비 78.6% 늘었고 최근 4주 연속 증가세를 보이고 있습니다.코로나19 입원 환자 역시 같은 기간 178명에서 199명으로 11.8% 늘었습니다.질병청은 본격적인 겨울철을 앞둔 지금이 호흡기 감염병을 막기 위한 예방접종 적기라고 강조합니다.65세 이상과 임신부, 생후 6개월∼13세 어린이는 독감 무료 접종 대상입니다.65세 이상은 코로나19 백신과 동시에 접종할 수 있습니다.