테슬라 주총서 '머스크에 1천400조원 보상안' 통과

▲ 테슬라 2025년 주총 생중계 영상

일론 머스크 최고경영자(CEO)가 테슬라 시가총액 8조 5천억 달러 등 경영 목표를 달성할 경우 회사가 1조 달러(약 1천400조 원) 상당의 주식을 보상으로 지급하는 안이 6일(현지시간) 테슬라 주주총회에서 통과됐습니다.테슬라 측이 온라인으로 생중계한 주총 영상에 따르면 이날 미국 텍사스주 오스틴 테슬라 본사에서 열린 연례 주총에서 머스크 CEO에 대한 주식 보상안이 주주 투표 결과 가결됐습니다.회사 측은 주주 75% 이상이 CEO 보상안에 찬성했다고 밝혔습니다.이날 투표에는 테슬라 지분 13∼15%가량을 보유한 것으로 알려진 머스크 CEO 본인도 참여한 것으로 알려졌습니다.지난해까지만 해도 테슬라의 법인 등록지가 델라웨어주여서 CEO 보상 관련 투표에 본인이 참여할 수 없게 돼 있었지만, 작년 주총 이후 테슬라가 법인 등록지를 텍사스주로 이전하면서 새로 적용된 법규에 따라 CEO 본인도 보유한 지분만큼 투표할 수 있게 됐습니다.앞서 테슬라 주요 주주 중 하나인 노르웨이 국부펀드는 이 안건에 반대표를 던지겠다고 밝힌 바 있습니다.테슬라 이사회가 설계한 이 보상안은 머스크가 미리 정해진 경영 목표를 달성할 경우 테슬라 전체 보통주의 약 12%에 해당하는 4억 2천300만여 주를 2035년까지 12단계에 걸쳐 머스크에게 지급하는 안입니다.머스크가 이 주식 보상을 모두 받을 경우, 정확한 금액은 확인되지 않았지만 그 규모가 총 1조 달러 안팎에 달할 것으로 추산됩니다.이는 세계 기업 역사상 유례가 없는 천문학적인 규모의 CEO 보상안입니다.이 보상안은 머스크의 지분율을 25% 이상으로 높여 머스크의 회사 지배력을 훨씬 더 강화할 수 있습니다.이 보상을 받으려면 머스크는 첫 단계로 현재 약 1조 5천억 달러 규모인 테슬라의 시가총액을 2조 달러로 끌어올린 뒤 단계별 목표치를 넘고 최종적으로 시총 8조 5천억 달러에 도달해야 합니다.또 테슬라 차량 2천만 대 인도, FSD(자율주행) 소프트웨어 구독 1천만 건, 휴머노이드 로봇 100만 대 배치, 로보(무인) 택시 100만 대 상업 운행, 상각전 영업이익(EBITDA) 4천억 달러 실적 등도 달성해야 합니다.테슬라 이사회는 지난달 하순 주주들에게 보낸 공개서한에서 이 보상안이 주총에서 통과되지 않으면 머스크가 회사를 떠날 수도 있다고 주주들에게 경고했습니다.머스크는 지난달 22일 3분기 실적 발표 후 콘퍼런스콜에서 테슬라가 개발 중인 휴머노이드 로봇 '옵티머스'를 언급하며 "만약 우리가 이 로봇 군대를 만든다면, 내가 그 로봇 군대에 강한 영향력을 가질 수 있을까?"라며 "적어도 내가 강한 영향력을 갖지 못한다면 나는 그런 로봇 군대를 만드는 것이 불편하게 느껴진다"고 말했습니다.이날 뉴욕증시 정규장에서 전날보다 3.50% 내려 445.91달러에 마감한 테슬라 주가는 CEO 보상안에 대한 주총 표결이 나온 뒤 시간 외 거래에서 2%가 넘는 상승세를 보였습니다.(사진=테슬라 유튜브 채널 캡처, 연합뉴스)