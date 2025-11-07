붕괴 현장 밤샘 수색…매몰자 1명 사망

<앵커>



한국 동서발전이 운영하는 울산 화력 발전소에서 60미터 높이의 보일러 타워가 갑자기 무너져 내렸습니다. 매몰됐던 작업자 중 한 명이 조금 전 숨진 채 발견됐습니다. 지금도 매몰돼 있는 작업자 6명을 찾기 위한 수색 작업이 아침까지 이어지고 있습니다. 보도국 사회부 연결합니다.



유덕기 기자 전해주시죠.



<기자>



어제(6일) 낮 2시쯤 한국동서발전 울산화력발전소에서 해체 작업 중이던 보일러 타워가 무너졌습니다.



사고 당시 현장에선 발파 철거 전문 업체 소속 작업자 9명이 일하고 있었습니다.



신고를 받고 출동한 소방당국은 곧바로 2명을 구조해 병원으로 옮겼습니다.



7명이 매몰된 가운데 2명의 위치가 파악돼 밤사이 소방당국의 구조작업이 이어졌는데, 2명 중 1명이 구조 도중 심정지로 사망 판정을 받은 것으로 전해졌습니다..



나머지 매몰자 5명에 대한 수색도 계속되고 있습니다.



다만 수색구조작업은 난항입니다.



추가 붕괴 우려에 실종자 위치도 완전히 파악되지 않아 중장비 사용이 어렵기 때문입니다.



소방 구조대원들은 손으로 장애물을 제거하고 무너진 구조물 사이 작은 공간으로 천천히 진입하며 작업을 이어가고 있습니다.



무너진 보일러 타워 양옆의 보일러 타워들 역시 추가 붕괴 위험이 커 와이어로 묶는 작업도 이뤄지고 있는 것으로 전해졌습니다.



소방청은 사고 직후 국가소방동원령을 발령하고 700톤 크레인 등 중장비와 구조견, 드론을 투입했습니다.



이재명 대통령은 가용한 모든 장비와 인력을 총동원해 인명을 구조하라고 긴급 지시했습니다.