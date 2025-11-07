1. 철거 작업 중 '와르르'…매몰자 7명 밤샘 수색



울산 화력발전소에서 60미터 높이의 보일러 타워가 철거 작업 중에 무너져서 작업자 9명이 매몰됐습니다. 2명은 바로 구조됐고, 매몰된 작업자 7명에 대한 밤새 수색이 진행되고 있지만 추가 구조 소식은 들리지 않고 있습니다.



2. '김현지 불출석' 놓고 충돌…몸싸움까지



대통령실 첫 국정감사에서 김현지 부속실장의 불출석을 놓고 여야 간 충돌이 벌어졌습니다. 고성과 설전이 오가다 급기야 몸싸움까지 빚어졌습니다.



3. "2035년 온실가스 최소 50~53% 최대 60% 감축



정부가 2035년까지의 온실가스 감축 목표를 발표했습니다. 2018년을 기준으로 50~60%를 줄이거나 53~60%를 줄이는 안 중 하나를 선택하겠다고 밝혔습니다.



4. 셧다운 여파에 "항공편 10% 감축"…뉴욕·LA도



미국 정부가 내일(8일)부터 전체 항공편의 10%를 감축 운항하기로 했습니다. 정부 셧다운 때문에 관제사들과 보안요원들 월급이 나가지 않아 과부하가 걸렸기 때문인데 뉴욕, LA 등 주요 도시도 포함됐습니다.