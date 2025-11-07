쉬인 소포 20만 개 전부 열어 본 프랑스…왜?

<앵커>



프랑스가 어제(6일) 중국 온라인 쇼핑 플랫폼, 쉬인을 통해 자기 나라로 들어온 소포 20만 개를 모두 뒤져서 검사했습니다. 이 플랫폼에서 어린이 모습을 본떠 만든 성인용 인형이 판매된 사실이 알려지면서 제재에 나선 겁니다.



파리에서 권영인 특파원의 보도입니다.



<기자>



프랑스 세관 직원들이 소포를 일일이 열어서 검사합니다.



내용물은 모두 중국 온라인 쇼핑 플랫폼 쉬인 제품입니다.



프랑스 당국은 어제 하루 샤를 드골 공항을 통해 들어온 쉬인 소포 20만 개를 전수 조사했습니다.



세관 직원을 비롯해 항공 경찰과 검찰, 공정경쟁국 등 관련 수사 요원들이 총동원됐습니다.



제품 유해성 등 관련 법 위반 여부뿐만 아니라 세금 납부까지도 문제없는지 따져보겠다는 겁니다.



[아멜리 드 몽샬랭/프랑스 공공회계부장관 : 이번 조치가 전례 없는 이유는, 도착하는 모든 물품을 100% 전수 검사하고 있기 때문입니다. 이렇게 하는 건 정확하게 파악해서

쉬인에게 그 책임을 분명히 묻기 위해서입니다.]



프랑스 정부가 쉬인을 상대로 강경하게 나선 건 쉬인 사이트에서 성인용 인형이 판매된 사실이 드러난 후부터입니다.



지난 1일 프랑스 공정경쟁국이 어린이처럼 생긴 성인용 인형이 쉬인에서 판매됐다고 밝히며 검찰에 사건을 넘겼습니다.



쉬인은 해당 상품 광고를 즉각 삭제했지만 비난 여론은 빠르게 확산했습니다.



프랑스 정부는 쉬인 제품이 프랑스 법률과 규정에 부합한다는 걸 입증할 때까지 사이트 운영 중단 절차를 밟을 것이라고 밝혔습니다.



[세르주 파팽/프랑스 중소기업부 장관 : 이 제품들은 전혀 규제받고 있지 않습니다. 위험하고 유독하고 해롭습니다. 쉬인에 책임이 있습니다.]



프랑스 당국은 유럽연합에도 쉬인에 대해 조사에 나설 것을 촉구했고 EU측도 위반 여부가 확인된다면 추가적인 제재조치를 취할 것이라고 밝혔습니다.



