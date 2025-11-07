뉴스

셧다운 여파에 미 항공편 10% 감축…뉴욕·LA도

김범주 기자
작성 2025.11.07 06:26 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

미국 정부가 내일(8일)부터 전체 항공편 중 10%를 감축하기로 했습니다. 정부 셧다운 때문에 관제사들과 보안 요원들의 월급이 지급되지 않아 선데, 미국에 갈 일이 있는 분들은 한 번 더 확인하시는 게 좋겠습니다.

뉴욕에서 김범주 특파원입니다.

<기자>

미국 정부가 미국에서 가장 붐비는 40개 공항을 중심으로, 당장 내일부터 비행편 10%를 감축하겠다고 발표했습니다.

뉴욕, LA, 시카고 등 주요 도시가 대부분 포함됐습니다.

정부 셧다운 때문에 관제사 만 3천 명과 보안요원 5만 명에게 월급이 제대로 나가지 않으면서 과부하가 걸렸기 때문입니다.

[라이언 베드포드/연방항공청장 : 오늘 조치를 내리면 위험을 막을 수 있다는 신호들이 있습니다. 안전 문제가 발생할 때까지 기다릴 수 없었습니다.]

문제는 하루에 1천8백 편, 26만 석이 사라질 것으로 추산되는데, 어떤 공항에서 얼마나 감축되는지 구체적인 숫자를 공개하지 않았다는 겁니다.

항공사들도 발표 한 시간 전에 통보를 받고 어떤 항공편을 취소시킬지 이제 선별 작업을 진행하고 있습니다.

미국 항공사들은 열흘 안에 비행기를 탈 예정이라면, 대체 항공편들을 미리 알아봐야 한다고 경고했습니다.

[승객 : 월요일에 돌아와야 하는데 긴장되네요. (왜죠?) 취소와 지연이 쏟아질 테니까요.]

주로 국내선 위주로 감축될 것으로 알려져서 한국을 오가는 사람들에게는 영향이 적을 것으로 예상됩니다.

다만 미국 내에서 경유를 하거나 이동하는 경우 연결편이 끊기면서 혼란이 있을 수도 있는 만큼 바뀌는 상황을 잘 지켜봐야 하는 상황입니다.

(영상취재 : 이희훈)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김범주 기자 사진
김범주 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지