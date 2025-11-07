김현지 놓고 싸우다 '배치기'로 끝난 국감

<앵커>



국정감사 마지막 날이었던 어제(6일)는 국회 운영위원회가 대통령실을 상대로 감사를 진행했습니다. 이재명 대통령의 최측근인 김현지 부속실장이 출석하지 않은 걸 두고 또 여야가 언성을 높였고, 서로 배를 부딪치며 몸싸움을 하기까지 했습니다.



김형래 기자입니다.



<기자>



국회 운영위원회 대통령실 국정감사.



여야는 초반부터 충돌했습니다.



민주당 채현일 의원이 윤석열 정부에서 대통령실 법무비서관을 지낸 국민의힘 주진우 의원의 국감 참여를 문제 삼자,



[채현일/더불어민주당 의원 : 더 정확하게 말하자면 주진우 의원이 앉아 계실 곳은 피감기관 증인석입니다.]



주 의원은 지난해에도 운영위 국감에 참여했다면서, 김현지 대통령실 제1부속실장을 언급했습니다.



[주진우/국민의힘 의원 : 김현지 부속실장 관련된 의혹을 집중적으로 제기하니까 민주당이 이렇게 조직적으로 '입틀막'하는 것에 대해서….]



여야 간 고성이 오가면서 국감은 시작 1시간 만에 중단됐고, 의원들이 퇴장하는 과정에서 민주당 이기헌 의원과 국민의힘 송언석 원내대표 사이에 이른바 '배치기' 몸싸움이 빚어졌습니다.



두 의원은 상대방에게 책임을 돌렸습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 테러와 유사하게 폭력 행위가 발생한 점에 대해서 대단히 깊은 유감을 표하는 바이고….]



[이기헌/더불어민주당 의원 : 피해자는 저인데, 제게 폭력배라고 얘기하는 둥, 규탄하지 않을 수 없습니다.]



회의가 속개된 이후에는 김현지 실장 문제를 놓고 야당과 대통령실 간에도 설전이 벌어졌습니다.



[주진우/국민의힘 의원 : 이거는 사법 방해인 거죠.]



[강훈식/대통령비서실장 : 제가 피의자입니까? 증인이면 증인으로 대우해 주십시오.]



김 실장이 증인으로 불출석한 데 대해 대통령실은 여야 합의가 되지 않았기 때문이라고 했습니다.



[강훈식/대통령비서실장 : 일개 비서관이 참석하지 않은 것에 대해서, 또 그게 합의되지 않은 것에 대해서 안타깝습니다. 제 입장에선 50명의 비서관 중의 1명일 뿐인데 너무 과도하게 공격받고 있고….]



이재명 대통령은 김 실장에게 국회 결정에 따라 국감 출석이 가능하도록 경내 대기를 지시했다고 대통령실은 전했지만, 여야 합의가 이뤄지지 않으면서 김 실장은 결국 국정감사에 출석하지 않았습니다.



(영상취재 : 공진구·김용우, 영상편집 : 황지영)