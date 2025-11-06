클럽서 시비 붙은 일행 쫓아가 흉기 휘두른 20대 외국인 체포

외국인 전용 클럽에서 시비가 붙자 상대방을 쫓아가 흉기를 휘두른 카자흐스탄 국적의 20대 남성이 도주한 지 나흘 만에 경찰에 붙잡혔습니다.



경기 평택경찰서는 살인미수 혐의로 A 씨를 긴급체포해 조사 중이라고 오늘(6일) 밝혔습니다.



또, 러시아 국적의 20대 남성 B 씨를 구속하는 등 특수폭행 혐의를 받는 4명을 입건해 조사하고 있습니다.



불법 체류자인 A 씨는 지난 1일 오전 4시 30분쯤 평택시 포승읍 도로변 공터에서 우크라이나 국적의 20대 C 씨에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받습니다.



앞서 A 씨를 포함한 일행 10명은 한 외국인 전용 클럽에서 5명으로 이뤄진 C 씨 일행과 시비가 붙었는데, C 씨 일행이 자리를 옮기자 A 씨 등이 차를 타고 쫓아가 범행했던 것으로 파악됐습니다.



크게 다친 A 씨는 현재 병원 중환자실에서 치료받고 있는 것으로 전해졌습니다.



경찰은 A 씨와 함께 흉기를 들고 C 씨 등을 위협한 B 씨를 범행 당일 체포해 구속했으며, 당시 현장에서 함께 C 씨 등을 위협하거나 A 씨의 범행을 도운 다른 3명도 차례로 검거했습니다.



이어 전날 오후 4시 45분쯤 서울 구로구의 한 숙박업소 인근에 있던 A 씨를 긴급체포했습니다.



경찰 관계자는 "A 씨를 검거할 당시 함께 있던 러시아 국적의 30대 여성 또한 범인 도피 혐의로 입건했다"며 "특수폭행 등의 혐의를 받는 나머지 5명 또한 검거할 방침"이라고 말했습니다.



(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)