댓글 조작 의혹 리박스쿨 대표 재차 구속심사…이르면 오늘 결과

▲ '리박스쿨' 손효숙 대표

대선을 앞두고 댓글로 여론 조작을 한 혐의를 받는 보수 단체 '리박스쿨' 손효숙 대표가 재차 구속 기로에 섰습니다.오늘(6일) 경찰에 따르면 서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 손 대표에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었습니다.심사 결과는 이르면 이날 중으로 나올 것으로 전망됩니다.손 대표는 지난 5월 제21대 대선을 앞두고 '자손군'(댓글로 나라를 구하는 자유손가락 군대)이라는 댓글 조작팀을 운영해 여론을 조작한 혐의(공직선거법 위반)를 받습니다.이 사건을 수사 중인 서울경찰청 사이버수사대는 지난달 말 손 대표에 대한 구속영장을 신청하며 재차 신병 확보에 나섰습니다.앞서 경찰은 지난 9월 손 대표에 대한 구속영장을 신청했으나 법원에서 기각된 바 있습니다.리박스쿨은 '이승만·박정희 스쿨'의 약자로, 앞서 뉴스타파는 이 단체의 댓글 여론 조작 의혹을 보도했습니다.손 대표의 주거지와 리박스쿨 사무실 등을 압수수색 한 경찰은 손 대표가 댓글 조작 지시 정황이 담긴 카카오톡 채팅방 폐쇄와 PC 교체를 지시하는 등 증거 인멸 정황을 포착한 것으로 전해졌습니다.당시 채팅방 방장은 자유민주당 당직자로 알려졌습니다.경찰은 자유민주당 이석우 사무총장에 대해서도 공직선거법 위반 혐의로 구속영장을 신청했습니다.손 대표는 교육부가 위계에 의한 공무집행방해, 사기 등 혐의로 수사를 의뢰한 건 등으로도 서울청 반부패수사대의 조사를 받고 있습니다.