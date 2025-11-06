검찰, '합성 대마 투약' 이철규 아들 항소심서 징역 5년 구형

▲ 국민의힘 이철규 의원

합성 대마를 투약한 혐의로 재판에 넘겨진 국민의힘 이철규 의원 아들의 항소심에서 검찰이 징역 5년을 구형했습니다.검찰은 오늘(6일) 서울고법 형사3부(이승한 부장판사) 심리로 열린 이 의원 아들 이 모 씨와 아내 임 모 씨 등의 결심공판에서 "원심 구형과 같은 형을 선고해 달라"고 밝혔습니다.앞서 1심에서 검찰은 이 씨에게 징역 5년을, 임 씨에게 징역 3년을 구형했습니다.이 씨와 함께 마약을 투약한 혐의를 받는 중학교 동창 정 모 씨와 군대 선임 권 모 씨에게도 각각 징역 5년이 구형됐습니다.이 씨는 최종진술에서 "어리석은 행동으로 어린 아들의 얼굴도 보지 못하고 재판받고 있는 지금 상황이 부끄럽고 참담하다"며 "저희 어린 아들을 불쌍하게 여겨서 기회를 주시길 부탁드린다"고 말했습니다.임 씨도 "앞으로는 어떤 유혹이나 어려움이 닥쳐도 평생의 교훈으로 삼아 다시는 같은 잘못을 반복하지 않겠다"며 선처를 호소했습니다.재판부는 오는 27일 선고기일을 진행하기로 했습니다.이 씨 등은 지난해 10월부터 올해 2월까지 합성 대마를 2차례 산 뒤 3차례 사용한 혐의로 지난 5월 기소됐습니다.액상 대마 등 마약류를 여러 차례 사려다 미수에 그친 혐의도 있습니다.지난 8월 1심은 이 씨에게 징역 2년 6개월의 실형을 선고하고 40시간의 약물 중독 재활 교육 프로그램 이수와 512만 원의 추징을 명했습니다.임 씨에게는 징역 2년 6개월에 집행유예 3년, 보호관찰과 40시간의 약물 중독 치료 강의 수강, 173만 원의 추징이 선고됐습니다.정 씨와 권 씨는 각각 징역 3년, 징역 3년에 집행유예 5년을 선고받았습니다.(사진=연합뉴스)