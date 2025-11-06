'국보' 이상일 감독, 봉준호 감독과 만난다…내한 중 만남 성사

이미지 확대하기

영화 '국보'의 한국 개봉을 앞둔 이상일 감독이 봉준호 감독과 만난다.'국보'는 국보의 경지에 오르기 위해 서로를 뛰어넘어야만 했던 두 남자의 일생일대의 이야기를 그린 작품. 영화를 연출한 재일 한국인 이상일 감독이 내한 기간 중인 11월 14일 오전, 봉준호 감독과 만나 영화 '국보'에 대한 이야기와 서로의 영화 인생관에 대해 솔직하고 흥미진진한 이야기를 나눌 예정이다.이상일 감독과 봉준호 감독은 2011년 영화 '악인'으로 처음 만났으며 2017년 3월 '분노'로 이상일 감독이 홍보 차, 내한했을 때 관객과의 만남을 통해 재회했다. 이들은 영화 '국보'를 통해 공식적인 3번째 만남이자, 8년 만에 다시 서울에서 만나게 되었다.이상일 감독과 봉준호 감독은 한국과 일본 영화의 교류 및 한-일 감독 간의 네트워크의 관점으로도 흥미로운 만남이다. 더불어 천만 관객 돌파라는 기념비적인 관객을 모아본 이상일 감독과 봉준호 감독의 만남으로도 벌써부터 기대감을 모은다. 한편 이상일 감독은 인터뷰를 통해 봉준호 감독에 대해 "영화에 대해서 많은 자극과 영감을 주는 감독"이라고 전한 바 있다.이상일 감독과 봉준호 감독의 대담은 영상으로 기록될 예정이며 (주)미디어캐슬 및 배급사 NEW 공식 유튜브와 SNS를 통해 11월 말경 공개될 예정이다.한편 일본에서 25년 만에 일본 실사 영화 최고 흥행작 탄생을 알린 '국보'는 한국인 이상일 감독의 작품으로, 일본 개봉 102일 만에 누적 관객 수 1천만 명을 돌파하며 흥행 수익 164억 엔(한화 약 1,544억 원)을 기록했다. 이로써 '국보'는 일본 실사 영화 역사상 두 번째 천만 영화이자, 올해 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'에 이어 최고 흥행이라는 전대미문의 신기록을 세웠다.'국보'는 11월 19일 전국 극장에서 개봉한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)