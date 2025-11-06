강남서 캐나다인 차에 치여 사망…음주운전 30대 구속송치

서울 강남에서 만취 상태로 운전하다 횡단보도를 건너던 캐나다인을 들이받아 숨지게 한 30대가 구속 상태로 검찰에 넘겨졌습니다.



오늘(6일) 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 지난 3일 음주운전 및 특정범죄가중처벌법상 위험운전치사 혐의로 30대 남성 A 씨를 검찰에 구속 송치했습니다.



A 씨는 지난달 25일 오후 9시 40분 강남구 논현동 한 교차로에서 음주운전을 하다 보행 신호에 따라 횡단보도를 건너던 보행자 2명을 들이받아 현행범 체포됐습니다.



당시 A 씨의 혈중알코올농도는 면허취소 수준이었던 것으로 파악됐습니다.



차에 치인 30대 한국계 캐나다인 남성이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 끝내 숨졌고 20대 한국인 여성은 중상을 입고 회복 중인 것으로 전해졌습니다.



경찰은 A 씨의 운전을 말리지 않은 30대 남성 동승자도 음주운전 방조 혐의로 조만간 불구속 송치할 방침입니다.



앞서 경찰은 A 씨와 동승자를 체포한 뒤 함께 구속영장을 신청했으나 A 씨만 영장이 발부된 것으로 전해졌습니다.



지난 2일에는 일본인 관광객 모녀가 종로구 동대문역 인근 횡단보도를 건너다 음주운전 차에 치여 50대 어머니가 숨지고 30대 딸도 다쳤습니다.



일본의 유족들은 전날 한국에 입국했으며 고인의 시신 운구를 놓고 논의를 이어가고 있는 것으로 전해졌습니다.



유족들은 경찰과 대사관 측에 시신을 고향으로 운구하고 싶다는 의사를 밝힌 상태입니다.



경찰은 시신 운구 시 인천국제공항까지 에스코트를 지원한다는 방침입니다.



혜화경찰서는 운전자인 30대 남성 서 모 씨에 대해 구속영장을 신청했고 법원은 전날 "도망 염려가 있다"며 영장을 발부했습니다.



한편 경찰은 일본 온라인 커뮤니티를 중심으로 "한국에서 훼손된 시신이 많이 발견된다"는 허위 조작 정보를 퍼뜨린 유튜버에 대해 수사에 착수했습니다.



경찰은 이 유튜버의 국적과 소재 등을 파악 중입니다.



(사진=연합뉴스)