키움 신인 박준현 "책임감 느껴…좋은 모습으로 인사드릴 것"

▲ 키움 신인 오리엔테이션

프로야구 키움 히어로즈가 3일부터 6일까지 강원도 양양군 더앤리조트에서 '2026 신인선수 오리엔테이션'을 했습니다.이번 오리엔테이션은 신인선수들이 프로선수로서 갖춰야 할 소양과 자세를 익히기 위해 마련됐습니다.2026 신인드래프트 1라운드 전체 1번 박준현을 비롯한 신인선수 13명과 육성선수 1명 등 총 14명이 참가했습니다.신인선수들은 설종진 감독과 1군, 퓨처스팀 코치진을 차례로 만나 프로 생활에 필요한 마음가짐을 배웠습니다.김수경 투수 총괄 코치는 멘토링 강사로 나서 현역 시절 경험을 바탕으로 조언을 전했고, 이번에 합류한 박병호 잔류군 선임코치도 신인선수들을 위한 당부의 말을 건넸습니다.이밖에도 영양, 트레이닝, 루틴 확립 등 자기 관리 교육과 함께 스포츠 윤리, 미디어 대응, 팬 서비스 강의가 이어졌습니다.오리엔테이션을 마친 박준현은 "프로선수로서 갖춰야 할 다양한 소양을 배우며 책임감을 깊이 느낀 시간이었다"며 "무엇보다 동기들과 더욱 가까워질 수 있어 정말 즐거웠다"고 소감을 밝혔습니다.이어 "이제 정식 훈련에 합류하게 되는 만큼 코치님들과 선배님들께 많이 배워 내년 시즌에 좋은 모습으로 팬들께 인사드릴 수 있도록 잘 준비하겠다"고 다짐했습니다.(사진=키움 히어로즈 제공, 연합뉴스)