태풍 갈매기로 필리핀서 260여 명 사망·실종…국가 재난 사태 선포

▲ 태풍 갈매기로 초토화가 된 필리핀 중부 세부시티의 모습

필리핀을 덮친 태풍 갈매기로 인한 사망·실종자가 200여 명을 넘긴 가운데 필리핀 정부가 국가 재난 사태를 선포했습니다.필리핀 민방위청은 오늘(6일) 갈매기가 몰고 온 홍수 등으로 최소 114명이 숨지고 127명이 실종 상태라고 발표했습니다.여기에 중부 세부주 당국이 추가로 발표한 사망자 28명을 더하면 사망자는 모두 142명에 이른다고 AFP통신은 보도했습니다.가장 피해가 큰 세부주에서는 최소 71명이 대부분 홍수로 인한 익사로 숨지고 65명이 실종됐습니다.세부시티 인근 릴로안 마을에서는 침수 지역에서 35구의 시신이 수습됐습니다.세부주는 지난 9월 30일 발생한 규모 6.9의 강진으로 최소 79명이 사망하고 수많은 가옥 등 건물이 무너지거나 심각하게 부서진 뒤 아직 복구 작업이 마무리되지 않은 상태에서 태풍까지 덮쳐 피해가 한층 컸습니다.또 세부주와 인접한 네그로스섬에서는 칸라온 화산에 쌓인 화산재가 폭우로 쏟아져 내려 가까운 칸라온시를 덮치면서 최소 30명이 사망했다고 현지 경찰 당국이 전했습니다.민방위청에 따르면 갈매기로 피해를 입은 주민이 약 200만 명에 이른 가운데 약 45만 명이 비상 대피소로 대피하는 등 56만여 명의 이재민이 발생했습니다.이런 가운데 필리핀 기상 당국은 남부 민다나오섬 동쪽 해상에서 슈퍼 태풍으로 발달할 가능성이 있는 열대저기압이 발생해 다음 주 초 필리핀 북부를 강타할 위험성이 있다고 예보했습니다.이와 관련해 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령은 이날 재난 대응 관계자들과 회의를 갖고 국가 재난 사태를 선언했습니다.마르코스 대통령은 갈매기와 다가오는 새로운 태풍의 복합적인 영향이 필리핀 전국의 약 3분의 2를 덮치고 있다고 우려했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)