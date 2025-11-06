뉴스

[글로벌D리포트] 멕시코 첫 여성 대통령…길거리 성추행 피해

남승모 기자
작성 2025.11.06 17:17 조회수
현지시간 4일 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 거리에서 시민들을 만나 반갑게 악수합니다.

인파에 둘러싸여 함께 사진 찍고 이야기하던 중 갑자기 뒤쪽에서 한 남성이 다가옵니다.

SNS에 공개된 영상을 보면 이 남성은 갑자기 셰인바움 대통령에게 신체적 접촉을 했습니다.

아무런 제지도 받지 않은 상태였습니다.

셰인바움 대통령은 다음날 정례 기자회견에서 성추행을 당했다며 이 남성을 고소했다고 밝혔습니다.

[클라우디아 셰인바움/멕시코 대통령 : 제가 이 사건을 범죄로 신고하지 않는다면, 그 자체가 범죄이기도 하지만, 대통령에게 이런 일을 한다면 멕시코의 모든 여성들은 어떤 처지에 놓이게 되겠습니까? 우리나라 젊은 여성들에게는 또 어떤 일이 일어나겠습니까?]

추행범은 당시 완전히 취해 있었으며 거기 있던 다른 여성들에게도 계속 성희롱을 하고 있었다고 말했습니다.

[멜리사 에스쿠티아/시민 : 대통령처럼 높은 그런 지위에 있는 사람조차도 여성으로서 매일 겪는 이런 일들로부터 자유롭지 못합니다.]

현지에선 경호 실패 논란 속에 더 강력한 치안 정책 요구 목소리가 커질 거란 분석이 나왔습니다.

최근 멕시코에선 마약 밀매와 청부살인, 갈취 등 조직범죄와 맞서던 현직 시장이 피살되기도 했습니다.

이에 분노한 시민들이 연방정부의 강경 대응을 촉구하며 대통령과 경찰을 성토하는 시위를 벌였습니다.

하지만 셰인바움 대통령은 과거 '마약과의 전쟁'이 폭력을 더 심화했다며 강경대응에 부정적인 입장을 보이고 있습니다.

(취재: 남승모, 영상편집: 이승열, 화면출처: X@GildoGarzaMx · X@noticiasredmx, 제작: 디지털뉴스편집부)
