소비자단체 "온라인몰서 쌀값 1년 새 30% 올라…혼합미 48% 뛰어"

▲ 소비자시민모임

쌀 가격이 지난 1년간 온라인 쇼핑몰에서 30% 오른 것으로 조사됐습니다.소비자시민모임은 대형마트 3사(이마트·롯데마트·홈플러스)의 온라인몰, 쿠팡, 마켓컬리 등 모두 5곳에서 판매하는 쌀 상품 63개를 조사한 결과를 6일 발표했습니다.온라인 쇼핑몰에서 지난달 셋째 주 쌀 판매 가격은 1㎏당 평균 4,083원으로, 작년 10월 셋째 주 가격(3,138원)보다 30% 올랐습니다.용량별로 보면 10㎏ 상품은 지난 1년간 25% 올랐고, 20㎏ 상품 가격은 43% 상승한 것으로 나타났습니다.또 상대적으로 값이 저렴해 실속형으로 인식되던 '혼합미'(두 가지 이상 품종이 섞인 것) 상품(10㎏ 기준)의 가격 상승률은 48%에 달했습니다.반면 혼합미보다 가격이 높은 편인 단일 품종 쌀의 상승률은 10㎏ 상품 기준 12%로 조사됐습니다.소비자시민모임 관계자는 "온라인 쇼핑몰 이용 시 저렴한 쌀을 찾는 소비자들의 부담이 더 커진 것으로 나타났다"고 설명했습니다.또 시민모임이 농어촌연구원과 서울·경기 대도시 여성 소비자 500명을 대상으로 한 쌀 소비 실태 설문조사에서 대상자의 42.4%는 쌀 소비량이 감소한 이유로 '빵, 면 등 쌀을 대체하는 식습관 변화'를 꼽았습니다.88.6%는 쌀과 함께 잡곡을 구매해 섭취한다고 응답했습니다.잡곡 구매자가 주로 찾는 잡곡은 현미(51.2%·중복 응답), 콩(33.6%), 보리(28.8%) 순이었습니다.쌀 구매처로는 '온라인 쇼핑몰'이라는 응답이 49.2%로, 오프라인 매장(42.0%) 보다 많았고 한 번에 구매하는 용량은 10㎏(63.0%)이 가장 보편적인 것으로 나타났습니다.쌀 구매 시 고려 사항으로는 '원산지'(4.59점·5점 만점)가 1위였고 도정일(신선도·4.35점), 식감(4.25점) 등이 뒤를 이었습니다.가격(4.14점)은 6위였습니다.(사진=소비자시민모임 홈페이지 화면캡처, 연합뉴스)