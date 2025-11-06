[속보] 동서발전 울산본부 '대형 구조물 붕괴'…'7명 매몰 추정' 2명은 구조 (D리포트)

거대한 구조물이 형태를 알아보기 힘들 정도로 무너져 있습니다.



현장에는 통제선이 쳐져 있고 내부에선 소방 인력이 수색 작업을 벌입니다.



오늘(6일) 오후 2시 6분쯤 울산 남구 용잠동에 있는 한국동서발전 울산발전본부에서 대형 구조물이 붕괴됐습니다.



이 사고로 구조물 아래 9명이 매몰됐던 것으로 추정되는데, 60대 남성과 40대 남성 2명은 크게 다친 상태로 구조됐습니다.



소방 당국은 구조물 아래 7명이 아직 매몰돼 있는 걸로 추정하고 있습니다.



이에 따라 오후 3시 기준 대응 1단계를 발령하고 인력 61명 장비 19대를 투입해 수색 작업을 벌이고 있습니다.



소방당국은 또, 사고가 난 곳은 화력발전소 철거 현장으로 철거 대상이었던 보일러 구조물이 무너진 것으로 보인다고 설명했습니다.



윤호중 행정안전부 장관은 사고 직후 기후에너지환경부와 고용노동부, 소방청, 경찰청, 울산시 등 관련 기관에 가용 인력과 장비를 총동원해 인명 구조에 총력을 다하라고 주문했습니다.



(취재: 박서경 / 영상편집: 이승진 / 디자인: 이수민 / 화면제공: 울산소방본부 / 제작: 디지털뉴스편집부)