[자막뉴스] "AI 합성 사진 아닙니다"…환장할 운영위 국감 '배치기' 나왔다

김민정 기자
작성 2025.11.06 15:00 조회수
이재명 정부 대통령실에 대한 첫 국정감사가 열린 오늘(6일) 시작부터 여야 기싸움으로 얼룩진 국회 운영위원회가 결국 1시간 만에 파행했습니다.

주진우 국민의힘 의원을 겨냥한 채현일 더불어민주당 의원의 신상발언이 싸움의 시작이었습니다.

[채현일 더불어민주당 의원 : 윤석열 대통령의 법률비서관을 역임한 주진우 위원께서 이 자리에 있는 것은 이해충돌 소지가 매우 큽니다 더 정확하게 말하자면 주진위 의원이 앉아 계실 곳은 피감기관 증인석입니다.]

국민의힘은 곧장 격렬하게 반발했고 양쪽의 언성이 높아지자, 김병기 운영위원장이 정회를 선언했지만 격한 분위기는 가라앉지 않았습니다.

[그렇게 막말하는 게 신상 발언입니까 이게? 입틀막입니까 뭡니까 이게?]

송언석 국민의힘 의원도 항의성 발언을 하며 회의장을 나가는가 싶더니, 이기헌 더불어민주당 의원이 송 의원을 따라가며 "왜 소리를 지르냐"고 목소리를 높이자, 송 의원이 몸을 돌려 이 의원과 대치하면서 둘 사이 초유의 '배치기'가 일어나기도 했습니다.

정회 직후 송 의원은 기자회견을 열고 "갑자기 이기헌 의원이 육중한 몹집으로 다가오더니 회의장 문을 나가려다 돌아서 있는 저와 몸을 부딪쳤다"며 "폭력행위를 사과하라"고 주장했습니다.

이에 대해 이기헌 의원은 "몸을 던진 건 송 의원"이라고 반박했습니다.

(취재 : 김민정, 영상편집 : 이승진, 제작 : 디지털뉴스편집부)
김민정 기자 사진
김민정 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

