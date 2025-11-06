강훈식 "내란 관련 조사·행정 책임 묻는 별도 조직 발족 검토"

▲ 강훈식 대통령 비서실장이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회의 대통령비서실과 국가안보실, 대통령경호처 등에 대한 국정감사에서 위원 질의에 답하고 있다.

강훈식 대통령비서실장이 12·3 비상계엄 사태 관련 내용을 조사하고 행정적 책임을 묻는 별도 조직의 발족 방안을 검토하겠다고 밝혔습니다.강훈식 비서실장은 오늘(6일), 국회 운영위원회 국정감사에서 '내란 당시 전 부처 공무원들이 역할을 한 것에 대한 조사가 필요하다'는 김영배 민주당 의원의 발언에 "동의한다"고 답했습니다.강 실장은 "내란 특검이 진행되고 있지만 매우 중요한 핵심 사안으로만 한정됐다"며 "더 많은 범위에서 더 많은 것이 이뤄졌을 가능성을 부인하기 어렵다"고 말했습니다.그러면서, "부인할 수 없는 그 상황에 대해서도 행정적인 절차와 책임을 확인해야 한다고 생각한다"며 "조만간 관련된 별도의 조직이 필요하다면 발족하는 것도 검토하겠다"고 밝혔습니다.이어진 질의에서 김준혁 민주당 의원은 강 실장에게 김건희 여사가 과거 민간인 출입이 제한된 각종 문화유산에 출입했다는 의혹을 언급하며 자세한 조사 결과를 제출해 달라고 요구했습니다.강 실장은 "말씀대로 하겠다"며 "김건희 씨가 국가의 수장고라든지 주요 문화재에 함부로 들어가서 국민의 역린을 건드린 사태에 대해 발본색원하고 내용을 다 확인해 보고 드리겠다"고 말했습니다.다만, "저희가 대통령실에 왔을 때 이미 많은 기록을 삭제한 상태였다"며 "저희도 지난 정부의 문제점에 대해 낱낱이 밝히고 싶은 게 한둘이 아니지만 그 모두를 없애버렸던 지점에 대해 양해 말씀을 올린다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)