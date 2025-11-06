[자막뉴스] "중국에 안 줘" 트럼프 판매 금지에…"중국이 결국 미국 제칠 것" 젠슨황 섬뜩한 경고

젠슨황 엔비디아 CEO가 미국이 AI 칩을 중국에 수출하지 않으면 결국 AI 경쟁에서 중국이 미국에 승리할 것이라고 경고했습니다.



젠슨황 CEO는 영국 런던에서 열린 'AI의 미래 서밋'에서 미국의 규제와 중국의 보조금 정책을 비교하던 중 이같이 언급했습니다.



중국이 미국 칩에 의존하는 구조를 만들어야 미국이 우위를 점할 수 있다는 것인데, 트럼프 대통령이 최근 중국에 블랙웰 칩을 사용하도록 허용하지 않을 것이라고 밝히자 이 같은 발언을 내놓은 것으로 보입니다.



젠슨황 CEO는 "중국에서는 전기가 무료"라면서 "중국이 기업들에게 지급하는 에너지 보조금 때문에 현지 기업들은 엔비디아 칩 대체품을 훨씬 저렴하게 운용한다"고 지적했습니다.



일반적으로 엔비디아 고성능 칩은 중국산 칩을 압도하지만, 중국이 에너지 보조금을 지급하면 기업들은 전력비를 절감할 수 있어 엔비디아 칩의 장점이 어느 정도 상쇄된다는 겁니다.



젠슨 황 CEO는 또 "미국에서 50개 주가 각자 규제를 채택하면 50개의 규제가 생긴다"면서 미국을 비롯한 서방이 기술 발전에 대한 냉소주의에 빠져있다며 규제 환경에 대해서도 지적했습니다.



