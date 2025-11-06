[여담야담] 김건희 '판도라 폰' 남성 압수수색 중 도주…커지는 의혹

[편상욱의 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 김유정 전 더불어민주당 의원, 김종혁 전 국민의힘 최고위원

--------------------------------------------



● 윤 사저 등 압수수색



김유정 / 전 더불어민주당 의원

"압수수색 한 번으로 모든 걸 털 순 없어…필요하면 그때그때 나갈 수도"



김종혁 / 전 국민의힘 최고위원

"김건희 측 주장 일리 있어…같은 아파트 4번 넘게 압수수색은 과도해"



● 커지는 '판도라 남' 의혹



김유정 / 전 더불어민주당 의원

"일방적으로 연락한 사람이면 차단했어야…상식적으로 이해 안 되는 해명"



김종혁 / 전 국민의힘 최고위원

"이 씨, 2층에서 뛰어내려 도주…김건희와 무관하면 그런 행동 안 해"



▷ 편상욱 / 앵커 : 다음 특검 소식으로 넘어가 보겠습니다. 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특검팀이 오늘 윤 전 대통령 부부의 자택과 사무실에 대한 압수수색에 나섰습니다. 특검팀은 대통령 관저 이전 의혹 관련 수사를 위해서라고 밝혔습니다만 김건희 여사 측은 곧장 부당한 압박이라고 반박하고 나섰는데요. 동일 장소를 반복적으로 압수수색하는 것은 수사의 비례성 적정성을 준수하고 있는지 의문이다. 보석 심문 앞둔 시점에 별건의 증거 인멸 우려를 명분 삼는 건 재판 절차에 대한 부당한 압박이다. 이렇게 반박을 했습니다. 벌써 네 번째 압수수색인데 김유정 전 의원 보시기에는 특검의 압수수색 타이밍과 의도 어떻게 보이십니까.



▶ 김유정 / 전 더불어민주당 의원 : 그런데 지금 특검이 3개가 돌아가고 있는데 각자 각각의 특검에서 영장 어떤 압수수색 범위와 내용이 다 다른 거잖아요. 그러니까 그 때그때 필요에 의해서 하는 것은 저 맞다고 보고요. 특별한 타이밍 이를테면 보석 신문이 다음 주 12일에 있으니까 그걸 노리고 이 압수수색을 전격 실행을 했다. 뭐 그런 건 아닌 것 같고요. 법원에서 영장을 발부했을 때 압수수색의 범위와 내용이 있는 것이니까 그때그때 필요한 것은 얼마든지 저는 반복적으 로 할 수 있다고 생각하고요. 이를테면 그때 그 김건희 씨 어머니 모친의 요양병원이었던가요. 아니면 오빠 장모댁이였던가요. 경찰의 이력서들이 막 발견됐었잖아요. 그때 압수수색 나갔을 때 그때 그 이력서들은 수색의 범위가 아니었기 때문에 그냥 보고만 왔다. 그 다음번에 갔을 때 그게 없어졌잖아요. 이를테면 그런 것처럼 한 번 나갔을 때 범위가 있기 때문에 모든 것을 이 잡듯이 다 털놓을 수 있는 건 아니기 때문에 그때그때 필요에 의해서 저는 압수수색하는 것은 얼마든지 문제 없다고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 같은 곳을 네 번씩 압수수색하는 건 좀 과하다 싶기도 하네요.



▶ 김종혁 / 전 국민의힘 최고위원 : 기본적으로 김건희 여사나 그다음에 변호인들이 하는 얘기를 신뢰하지 않아요. 거짓말을 많이 했다고 생각을 해요. 그러나 지금 저 주장에 대해서만큼은 저는 저거 일리가 있다고 생각을 합니다. 왜냐하면 아무리 그래도 그렇지 똑같은 장소에 대해서 네 차례, 다섯 차례 계속 압수수색을 하는 것은 뭔가 좀 합리적이지 않아 보인다라는 생각이 들고요. 과거 민주당에서는 뭐라고 그랬습니까. 대장동 사건 그때 무슨 법카와 관련해서 그 법카를 사용한 여러 군데를 갖다가 압수수색했더니 그걸 전체 통과를 해서 뭐 100여 군데를 압수수색을 했는데 이게 사람이 할 짓이냐라고 하면서 공격했던 그런 기억이 납니다. 그런데 똑같은 집에 대해서 4번, 5번 압수수색을 하는 것도 이거는 과연 적절하신 것인가 이건 아무리 무슨 저분들이 문제가 있다고 하더라도 그걸 뭐 인권이라는 누구에게나 인권이라는 건 있는 거 아닙니까. 이건 너무 좀 심하다라는 생각이 들어요.



▶ 김유정 / 전 더불어민주당 의원 : 아니, 특검에서 지금 여기 집주인들 다 구속 상태 아닙니까. 그리고 영장은 압수수색 영장은 법원에서 합리적으로 타당하니까 발부를 하는 것이니까 그걸 가지고 이렇게 문제 삼을 필요는 없을 것 같다는 생각입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 이런 가운데 특검팀이 김건희 여사의 과거 휴대전화에서 의문의 남성과 주고받은 메시지를 발견했다는 내용 저희 SBS가 단독으로 보도했었는데요. 과거에 김 여사가 미공개 정보를 이용해서 투자했다는 의혹과 관련해서 이 남성이 연루된 것으로 알려졌죠. 관련해서 추가로 나온 이야기 김지욱 기자 리포트 먼저 보고 가겠습니다. // 특검팀은 이 의문의 이 모 씨가 김건희 여사와 밀접한 관계라고 주장을 하고 있습니다마는 김건희 여사 측 입장 조금 전 들으신 대로 일방적으로 투자와 관련해 연락해 온 사람이고 미공개 정보를 이용한 적이 없다. 또 밀접한 관계도 아니고 지난해까지 연락 주고받았다는 의혹도 사실이 아니다. 이렇게 밝혔습니다. 김유정 전 의원 보시기에는 어떠세요. 해명이 충분합니까.



▶ 김유정 / 전 더불어민주당 의원 : 전혀 충분하지 않고요. 김건희 씨는 워낙 거짓말을 많이 한 게 또 밝혀졌기 때문에 목걸이 받고 가방 받고 했던 것부터 시작해서 거짓말을 워낙 반복했기 때문에 아마 이제는 내 이름은 김건희야 해도 믿을 사람 없을 것 같다는 그런 생각까지 들 정도인데요. 일방적으로 이렇게 연락을 해왔다면 본인도 모르는 사람이고 긴밀한 관계도 아니라면 그러면 차단을 했어야죠, 전화를 저 같으면 그렇게 하겠어요. 그게 상식 아닙니까. 그런데 건진 법사 법당에서 발견된 그 전화는 12년 전에 사용하던 휴대전화인데 2013년부터 2016년까지 그 문자가 오고 갔다는 거 아닙니까. 아니 모르는 사람이 일방적으로 그렇게 연락을 해온 사람을 꼬박꼬박 문자에 답을 해 주면서 계속적으로 인연을 이어갑니까 그러니까 도저히 상식적으로 이해가 안 되는 것이고 미공개 정보 이용해서 태광이엔시 사흘 만에 다 팔아서 1780만 원 차익 실현한 것은 알려진 사실 아닙니까. 그런데도 본인이 무슨 수로 아무것도 주식의 프로도 아닌 사람이 과거 대선 때 윤석열 전 대통령 당시 후보가 그랬잖아요. 주가조작 사건 얘기 나왔을 때 우리 집사람은 아무것도 몰라서 손해만 보고 나왔다. 그러니까 그것도 거짓말이었는데 김건희 씨를 너무 믿었던 것인지 정말 모르는 믿은 척했던 것인지는 모르겠습니다마는 거의 프로의 냄새가 여기저기서 풍기잖아요. 그러니까 이조차도 저희는 절대 신뢰할 수 없는 이야기다라고 저는 판단합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 태광이엔시를 무자본 인수해서 그 주식이 바로 김건희 여사가 투자를 해서 아주 단기간에 1700만 원 넘는 차익을 얻었다. 이것도 좀 상당히 의심스럽기도 하고 더 궁금한 건 이 전화기를 김건희 씨가 갖고 있었던 전화기를 왜 건진 법사가 들고 있다가 압수수색에 걸렸냐. 이거죠.



▶ 김종혁 / 전 국민의힘 최고위원 : 건진 법사 측에서는 그렇게 얘기하잖아요. 그러니까 액땜을 하기 위해서 핸드폰을 맡긴다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 주술적인 겁니까?



▶ 김종혁 / 전 국민의힘 최고위원 : 그러니까 약간 주술적인 얘기를 설명을 하고 있는 건 보도에 따르면 그러는 것 같아요. 그러니까 김건희 씨가 자기가 갖고 있던 휴대전화 휴대전화를 분신이라고 생각하는 건지 뭔지 뭐 자기 얼굴 사진 얼굴이 있어서 그런지 어떤지 모르겠지만 그걸 맡기는 게 있다고 해요. 그런데 그 것도 그 얘기를 들으면서 아니 휴대폰을 액땜을 하기 위해서 법사 건진법사한테 맡길 정도면 김건희 여사는 도대체 주술에 얼마나 빠져 있는 거예요. 보통 사람 그러는 사람 별로 없잖아요. 그런데 뭐 그 윤석열 전 대통령은 우리 내 집사람은 내 아내는 무슨 구약 성경을 다 외울 정도로 기독교에 정통하고 있다는 얘기들을 들어보면 그게 또 말이 되는 얘기인가라는 생각이 들기도 하고 아무튼 그래서 김건희 씨 핸드폰은 그래서 건진 법사에 가 있었다는 얘기를 하는데 저 사람이 도망갔잖아요. 그런데 아무 관계가 없다는 것을 도저히 믿을 수가 없는 게 아니 보통 사람이 2층에서 뛰어내려서 도망을 합니까. 이 영화의 한 장면입니까 이게 보통 사람이라면 그럴 수가 없잖아요. 그리고 도주죄가 더 클 것 같아요. 왜 당신 도대체 왜 도망가는 거야. 2층에서까지 그런데 그렇게까지 도망가는 것은 뭔가 내가 절대로 잡혀서는 안 되는 이유가 있으니까 그럴 거 아닙니까 그러니까 저 사람과 아무런 관계가 없었다라고 얘기하는 것도 왜냐하면 이 사람들은 김건희 특검에서 나왔는데 이 사람은 2층에서 도망갔어 그런데 김건희 씨는 나랑 아무 상관없는 사람이에요라고 얘기를 하면 그걸 믿을 수가 있을까요? 믿기 어렵습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 특검팀에서 지금 이 의문의 이 씨에 대한 신병 확보도 못한 상황인 거잖아요. 도망가서. 어떻게 해야 한다고 보세요. 지명수배해야 합니까?



▶ 김유정 / 전 더불어민주당 의원 : 아니 50대 남성을 경찰이랑 특검이 다 출동했는데 2층 베란다에서 뛰어내렸어요. 그런데 그 사람을 못 잡아요. 아니 정말 저는 이해가 안 됩니다. 도대체 정말 영화보다 더한 현실이라는 생각이 드는데요. 그러니까 특검에서 압수수색 나간 이유가 이분도 또 용산에 살더라고요. 그러니까 압수수색이 나간 이유가 그 도이치모터스 주가 조작의 혐의가 있었는데 마땅한 정확한 증거가 없어서 당시 무혐의 처분됐다가 이번에 새로운 사실을 포착했다는 거잖아요. 특검에서 그래서 출동을 했어요. 그런데 경찰이 이미 음주운전으로 수배를 내려놓은 상황이니까 수배 당사자인 경찰 빨리 체포하세요. 했는데 뛰어내렸다는 거잖아요. 저는 이것도 사실은 상식적으로 이해는 잘 안 됩니다. 음주운전은 가서 조사받고 벌금 내면 되는 거예요. 왜 도망갑니까. 그렇기 때문에 도이치모터 스 주가 조작도 연루가 돼 있는 거고 태광이엔시 그 건도 석연치 않은 구석이 있는 플러스 알파가 있다는 생각이 자꾸 드는 거예요. 뭐가 더 나올까라는 생각이 들기 때문에 죄가 없는데 왜 도망갑니까. 음주운전 했다는 것 때문에 도망갑니까.



▶ 김종혁 / 전 국민의힘 최고위원 : 그런데 음주운전도 이상한 게 그때 뭐 지금 보도에 나오기는 지인과 불기소 지인이 불기소 처분된 것을 기념하기 위해서 술을 마셨다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 축약하면 그게 김건희 여사가 불기소 처분된 것을 축하하기 위해서 마셨다는 얘기가.



▶ 김종혁 / 전 국민의힘 최고위원 : 그런데 경찰에서는 보도에 따르면 경찰에서는 김건희 씨와 술을 마셨다. 김건희 씨의 불기소를 축하하기 위해서 술을 마셨다고 했는데 본인이 참석했는지 어떤지는 모르지만 그런 얘기를 했다는 거예요. 그런데 그러면 거기서는 그 건 아마 처리가 된 것 같아요. 어떻게 됐는지 모르겠지만.



▷ 편상욱 / 앵커 : 조사는 받기는 받은 거겠네요.



▶ 김종혁 / 전 국민의힘 최고위원 : 잡혔으니까 했을 거 아니에요. 그런데 지금 음주운전으로 또다시 무슨 수배가 내려졌다면 또 다른 음주운전이 뭐가 있는 건지 뭔지 이게 좀 이상한 게 많아요. 그래서 이것도 이것도 좀 밝혀져야 하는데 특검이 수사를 되게 잘 못 하는 것 같아요. 그리고 지난번에도 수사하다가 한 분이 또 극단적 선택하기도 했고 그랬는데 김건희 특검 측에서 이거 왜 수사를 이런 식으로 하지 그리고 이거 뒤늦게 알려졌잖아요. 이것도 쉬쉬했던 것 같아요. 이게 만약에 도망갔다는 게 알려지면 본인들에 대해서 공격이 들어올 테니까 그렇지 않았으면 뭐 우리가 이 사람이 무슨 문제가 있네. 저런 문제가 있느냐 다 얘기했을 텐데. 안 하고 있었던 걸로 봐서 하여튼 김건희 특검도 수사를 참 이상하게 한다는 생각이 들어요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스편집부)