[여담야담] "국힘, 김현지 오전 출석 받았어야"…"시혜 베푸는 건가"

● '배치기' 몸싸움 충돌



김유정 / 전 더불어민주당 의원

"주진우 지난해에도 국감 참여…이해충돌 주장은 무리"

"국힘, 김현지 출석 요구해 놓고 나온다니 거부…자신 없는 듯"



김종혁 / 전 국민의힘 최고위원

"이기헌·송언석, 아이들끼리 싸우듯 싸워…중학생도 저렇게 안 해"

"민주, 국감 파행 유도 전략인 듯…무리한 주장·몸싸움으로 여론 관심 돌려"



▷ 편상욱 / 앵커 : 오늘도 보면 김현지 실장이 끝까지 안 나온 거잖아요. 민주당 일각에서도 저렇게 의혹 제기를 많이 하면 김현주 실장이 나와서 그냥 해명하는 게 더 낫다 이런 지적도 있었는데 왜 이런 전략을 택한 겁니까?



▶ 김유정 / 전 더불어민주당 의원 : 그런데 사실은 저도 저 같은 사람도 초기에 이 총무비서관 시절에 부속실장 가기 전에 나와서 국감 받는 게 맞다. 그리고 4개월 동안 사실 용산 갔더니 볼펜 한 자루도 없고 컴퓨터도 없고 엄청 고생하면서 총무비서관 역할을 힘들게 했었잖아요. 그러니까 그 몇 달 동안 했던 일 물으면 답하면 된다라는 게 저의 입장이기도 했는데 나중에 보니까 6개, 7개 상임위에서 다 나와라 이러니까 좀 심하지 않냐. 이렇게 됐죠. 그런데 저는 지난번에 운영위에서 증인 채택 상임위 한 번 열었었잖아요. 그때 저는 국민의힘이 도대체 무슨 전략이 있나 실제로 김현지 실장이 나오는 걸 바라는 건가 아닌가 제가 의아했던 대목이 있어요. 그러니까 오전에는 나올 수 있다고 한다고 했었잖아요. 그러면 그걸 빨리 받아야죠. 냉큼 받았어야 맞다고 생각해요. 그런데 또 반반 치킨이냐 김은혜 의원 이래 가면서 왜 오전에만 나오냐 이런 식으로 얘기하는 것은 정작 나오라고 정치 공세 했지만 자신이 없었던 게 아닌가 싶어요. 정무적 판단을 어떻게 그렇게 합니까. 저 같으면 나오라고 했을 것 같아요. 그러냐 그러면 오전에 나오십시오. 했을 것 같은데 그거는 거부해 놓고 나온다고 했잖아요. 거부해놓고 이제 와서 이런 식으로 몰아가는 것은 정작 막상 나왔을 때 자신이 없었던 게 아닌가 그런 생각도 하게 됩니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 국민의힘 입장에서는 김현지 실장이 막판까지 나오지 않았지만 김현지 실장이라는 이슈를 국민들한테 부각시키는 데는 굉장히 성공한 것 아닙니까?



▶ 김종혁 / 전 국민의힘 최고위원 : 그런데 뭐 이슈의 부각을 시킨 건 맞죠. 그런데 우리가 시킨 것보다는 민주당 스스로가 왔다 갔다 우왕좌왕하면서 점점 더 의혹을 증폭시킨 측면이 있어요. 그런데 저는 궁금한 게 아니 도대체 김현지 실장이 뭐예요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그러니까 그런 의문을 갖게 만들었잖아요.



▶ 김종혁 / 전 국민의힘 최고위원 : 그러니까 이분 도대체가 아니 대통령이라는 가장 중요한 국정 국가의 운명을 좌우할 수 있는 그런 정보를 가지고 있고 결정을 내릴 수 있는 주변에 있는 분들은 모두 다 투명해야 하는 거 아닙니까. 국민들은 우리가 세금 내서 그분들 월급 주고 있는데 도대체 대통령 주변에 어떤 사람이 있는 거야 그리고 저 사람은 도대체 합격력은 뭐고 주변 사람들은 어떤 사람들과 사귀고 있고 가족 관계는 어떻게 되고 이걸 알아야 될 권리가 있는 거 아닙니까. 국민들은 권리가 있어요. 김현진 실장은 본인에 대해서 밝히는 게 의무가 아니에요. 그게 권리가 아니에요. 의무예요. 국민들이 알아야 할 권리가 있고요. 그런데 지금 확인되는 건 뭐냐 하면 김현지라는 사람이 적어도 대법원장보다 세구나. 비서실장보다 세구나. 그러면 대한민국에서 대법원장이나 비서실장보다 센 사람은 대통령밖에 없는데 그런데 그것도 웃긴 게 대통령실에서는 대통령께서 나가라고 얘기를 했다. 이렇게 말을 했어요. 그런데 안 나왔어요. 그 대통령부터 센가 이 사람이 이 사람이 V0인가 아니 사람들이 그런 생각 안 하겠습니까. 그러니까 제가 봐도 도저히 이해가 안 가요. 대통령이 나가라고 그랬으면 나가는 거지. 시간이 뭐 예를 들면 오전에 나가든 오후에 나가든 어떻게 되든 간에 그거는 나가서 그다음에 좀 두드려 맞든 어떻게 됐든 간에 자기가 할 얘기 하면 되는 거지. 왜 저렇게 무슨 간첩처럼 얼굴을 숨길 것도 아니고 왜 그러는지 모르겠어요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 계속 야당의 공격 포인트가 될 건 맞는 것 같은데요.



▶ 김유정 / 전 더불어민주당 의원 : 그러니까요. 그러니까 야당은 계속해서 몇 년 동안 계속해서 공격을 하기 위해서 지난번에 오전 국감 출석을 받지 않은 게 아닌가 그런 생각이 드는 겁니다. 그러니까 대통령이 나가라고 했다라는 얘기가 있었어요. 그러면 운영위에서 증인 채택을 해야 하는 거 아닙니까. 하려고 했잖아요. 오전에 나오겠다고 그리고 점심시간 걸리면 1시까지라도 대통령 일정 때문에 그렇게 한다는 거였잖아요. 그런데 왜 국민의힘은 받지 않고 이제 와서 이런 얘기들을 계속해서 하는 것인지 1급 공무원이니까 투명하게 공개는 해야 되겠지만 누구랑 사귀고 이런 것까지 다 얘기를 해야 됩니까. 저는 그건 아닌 것 같고요. 그건 아닌 것 같고.



▶ 김종혁 / 전 국민의힘 최고위원 : 알고 싶지도 않아요.



▶ 김유정 / 전 더불어민주당 의원 : 그 말씀 아까 하셨잖아요. 가족 관계 누구랑 사귀는지 이런 얘기는.



▶ 김종혁 / 전 국민의힘 최고위원 : 사귀는지. 사귀는지가 아닌데



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 뭐 개인적인 사생활까지 알고 싶어 한다 뭐 이런 뜻인 것 같다.



▶ 김유정 / 전 더불어민주당 의원 : 그런 거는 아닌 것 같고 그래서 저는 국민의힘이 패착이었다. 그걸 빨리 받아서 그럼면 오전에라도 왜냐하면 아니 저 같은 사람도 김현지 실장을 본 적이 없어요. 그냥 국무회의 석상에서 나와 있는 그런 왜냐하면 제가 당직을 맡고 있는 것도 아니고 하니까 실제로 만날 일은 없었기 때문에 국무회의 석상에 회의석상에서 하는 모습 그 정도가 다예요. 아마 다수의 국민, 민주당 당원들도 마찬가지일 거라고 생각하기 때문에 사실 궁금하잖아요. 그렇게 오랫동안 역할을 해왔다고 하니까 성남에서부터 그렇다면 오전에 나오는 거를 고맙다고 생큐 하면서 빨리 받았어야 하는 게 아닌가 싶은데.



▶ 김종혁 / 전 국민의힘 최고위원 : 그건 말이 안 되는 게 아니 무슨 출석은 의무인데 무슨 시혜 베풀어줍니까. 아니 마치 내가 좀 몇 시간 나가줄 테니까 니들은 이거나 이 떡이나 먹고 떨어져라는 식으로하면.



▶ 김유정 / 전 더불어민주당 의원 : 사정이 있었던 거잖아요. 사정이.



▶ 김종혁 / 전 국민의힘 최고위원 : 어떤 야당이 민주당은 만약에 입장 바꿔놓고 그런 식의 상황이 되면 아이고 감사합니다. 그래도 나와주시는 게 얼마나 고마운 거예요. 부속실장님 전직 총무비서관님 너무 감사합니다. 이렇게 이야하겠습니까. 어떤 국회가 그렇게 얘기를 합니까.



▶ 김유정 / 전 더불어민주당 의원 : 제가 운영위 현역의 어떤 역할을 맡고 있다면 받자고 했을 것 같아요.



▶ 김유정 / 전 더불어민주당 의원 : 그러니까 김유정 의원님은 제가 뭐 합리적인 분이라는 걸 아는데 그러나 지금 돌아가고 있는 그런 이 상황은 너무 이상해요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 대한민국이 이래야 돼요 김현지 실장 얘기는 이 정도 하죠. 아무튼 김현지 실장이 이번 국감을 기화로 전 국민적 유명인사가 된 건 사실인 것 같습니다.



