강훈식, '인사 실세 있나' 묻자 "제가 인사위원장…투명·민주적"

▲ 강훈식 대통령 비서실장이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회의 대통령비서실과 국가안보실, 대통령경호처 등에 대한 국정감사에서 증인선서를 하고 있다.

강훈식 대통령 비서실장은 정부 및 대통령실에 대한 인사 문제와 관련해 "제가 인사위원장으로서 모든 인사는 투명하고 민주적으로 진행되고 있다고 말씀드릴 수 있다"고 밝혔습니다.국회 운영위원회 국정감사에 출석한 강 실장은 더불어민주당 김기표 의원이 '인사에 있어 특정 인물이 실세라는 지적이 나오는 것을 어떻게 생각하느냐'는 질문에 "전혀 동의하기 어렵다"며 이같이 말했습니다.강 실장은 또 국가정보자원관리원 화재 당시 이재명 대통령과 대통령실의 대응이 미흡했다는 야권의 공세에 대해서는 "대통령과 국무총리, 행정안전부 장관 모두가 긴급 점검 회의를 하는 등 매뉴얼에 따라 조치했다"고 반박했습니다.이어 당시 국민의힘 주진우 의원이 페이스북에 "국정자원 화재로 국민 피해가 속출할 때 대통령은 무려 2일간 회의 주재도, 현장 방문도 없이 침묵했다. 잃어버린 48시간"이라는 글을 남긴 것에 대해서는 "매우 유감스럽게 생각한다. 전혀 사실이 아니다"라고 말했습니다.강 실장은 "국가의 제1 책무는 국민을 지키는 것이고, 이는 대통령실로부터 시작돼야 한다"며 "매번 위기가 벌어질 때마다 국가의 콘트롤타워가 어디인지 물어보는 일이 되풀이되지 않도록 노력하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)