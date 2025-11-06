사이버 위협 커지는데…정보보안 인력 성장은 멈췄다

▲ 과학기술정보통신부

인공지능(AI) 발달과 사이버 침해 사고 증가에도 정보보안 분야 종사자 수 증가 추세가 지난해 제자리걸음을 한 것으로 파악됐습니다.6일 과학기술정보통신부의 2024년 국내 정보보호 산업 현황에 따르면 지난해 정보보호 기업 종사자 수는 6만 6,367명으로 재작년보다 10.0% 증가했습니다.인명, 시설, 정보 등의 자산을 무단 접근, 도난, 파손 등으로부터 보호하는 물리보안 분야 종사자 수가 4만 2,380명으로 전년 대비 16.6% 증가했습니다.반면, 사이버 침해 등에 대응하는 정보보안 분야 종사자 수는 2만 3,987명으로 0.2% 증가하는 데 그쳤습니다.국내 정보보호 기업은 1,780개 사로 전년 대비 4.2% 증가했습니다.이 가운데 정보보안 기업은 876개 사(7.6% 증가), 물리보안 기업은 904개 사(1.1% 증가)를 차지했습니다.지난해 국내 정보보호 산업 전체 매출액은 약 18조 5,945억 원으로 전년 대비 10.5% 늘었습니다.정보보안 분야 매출은 7조 1,244억 원(15.9% 증가), 물리 보안은 11조 4,701억 원(7.3% 증가)으로 조사됐습니다.정보보안 분야는 공통 인프라 보안 설루션, 엔드포인트 보안 설루션 부문에서 성장세를 보였고, 물리보안 분야는 보안용 카메라, 보안장비 부품 등에서 매출이 증가한 것으로 나타났습니다.지난해 정보보호 산업 수출액은 1조 8,722억 원으로 11.4% 증가했습니다.수출액은 정보보안 분야 1,242억 원, 보안장비 부품 수출이 늘어난 물리보안 분야 1조 7,480억 원으로 집계됐습니다.(사진=과학기술정보통신부 제공, 연합뉴스)