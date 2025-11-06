이민지·이이지마, 여자농구 올 시즌 가장 기대되는 선수 선정

▲ 이민지·이이지마 사키, 올 시즌 가장 기대되는 선수

2025-2026시즌 여자프로농구에서는 아산 우리은행 이민지가 기량을 꽃피울 걸로 기대됩니다.한국여자농구연맹(WKBL)은 오늘(6일) 팬, 선수단, 미디어 관계자를 대상으로 한 시즌 예측 설문조사 결과 일부를 공개했습니다.이민지는 '올 시즌 기량 발전이 가장 기대되는 국내 선수' 항목에서 미디어(26.5％), 팬(13.1％), 선수단(12.6％) 투표 모두 1위를 차지했습니다.지난해 신인선수 드래프트 전체 6순위로 지명된 이민지는 21경기에 출전해 평균 7.1점, 1.8리바운드를 기록했고, 올해 19세 이하(U-19) 국가대표로 활약했습니다.이밖에도 지난 시즌 신인왕 홍유순(신한은행)을 비롯해 송윤하(KB), 최예슬(삼성생명), 정현(하나은행) 등도 기대주로 꼽혔습니다.가장 기대되는 아시아 쿼터 선수로는 이이지마 사키(하나은행)와 세키 나나미(우리은행)가 뽑혔습니다.이이지마는 선수단 33.0％, 미디어 38.8％의 지지를 얻었습니다.지난 시즌엔 부산 BNK의 우승에 힘을 보탰던 이이지마는 올 시즌 아시아쿼터 드래프트에서는 전체 1순위로 부천 하나은행 유니폼을 입었습니다.세키는 팬 투표에서 26.6％의 득표율을 기록했는데, 2025 박신자컵에서 한 경기 35득점을 기록, 강렬한 인상을 남겼습니다.'우리 팀 라이벌'을 지목하는 질문에서는 우리은행과 청주 KB가 팬·선수단 모두 서로를 꼽았습니다.올 시즌 우승 예상 팀, 4강 플레이오프(PO) 진출 팀, 최우수선수(MVP) 등 주요 설문 결과는 오는 10일 열리는 개막 미디어데이에서 공개됩니다.한편, 최이샘(신한은행)은 부상으로 미디어데이에 불참하며 김진영이 대신 참석합니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)