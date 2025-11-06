뉴스

[영상] '270억대 해외 선물 도박 사이트 운영' 조직 검거

동은영 기자
작성 2025.11.06 14:11 조회수
해외 선물지수 투자를 위장해 270억 원대 해외 선물 도박 사이트를 운영한 일당이 무더기로 경찰에 붙잡혔습니다.

인천경찰청 형사기동대는 자본시장법위반(무허가 주식투자시장 개설) 및 도박장소개설 등의 혐의로 HTS(홈트레이딩시스템) 프로그램 개발업체 대표 A(40대) 씨와 도박사이트 본사 총책 B(30대) 씨 등 7명을 구속하고, 도박자금 인출책 C(60대) 씨 등 사이트 운영 가담자 22명과 도박자 122명을 불구속 입건했다고 오늘(6일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 2021년 12월부터 지난 8월까지 사설 HTS 프로그램을 개발해 범죄조직에 매월 500~700만 원의 사용료를 받고 판매해 약 34억 원 상당의 부당이득을 챙긴 혐의를 받습니다.

B 씨는 A 씨의 업체로부터 구매한 HTS 프로그램을 전국 20여 개 하부총판에 공급한 후 하부총판에서 모집한 회원들로부터 입금되는 도박금을 배분 관리했습니다.

하부총판은 SNS 홍보로 회원들을 모집한 후 HTS 프로그램을 이용해 해외 선물지수 등락에 베팅케 해 손실액을 수익으로 취하는 방식의 270억 원대 도박 사이트를 운영한 것으로 조사됐습니다.

경찰은 본사 총책 등의 주거지에서 현금 약 2억 원 및 고가의 명품 시계 등을 압수하고, 부동산과 차량 등 범죄수익금 약 19억 원을 추징 보전했습니다.

HTS 프로그램 개발 업체의 범죄수익금 약 12억 원에 대해서도 기소 전 추징 보전 절차를 진행 중입니다.

(사진=인천경찰청 제공)
