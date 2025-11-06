박찬욱 감독 회고전, LA 아메리칸 시네마테크서 개최…대표작 6편 상영

이미지 확대하기

미국에서 한국을 대표하는 감독 박찬욱의 감독 회고전이 열린다.LA 아메리칸 시네마테크(American Cinematheque)에서 박찬욱 감독 회고전을 진행한다. 1984년 출범한 아메리칸 시네마테크는 고전 영화부터 다양성 영화까지 폭넓은 작품을 아우르며 회고전과 소규모 영화제를 기획하는, 역사가 깊은 시네마다.이번 회고전에서는 현재 전 세계 영화 팬들의 열띤 반응을 모으고 있는 '어쩔수가없다'를 비롯해, '공동경비구역 JSA', '복수는 나의 것', '올드보이', '친절한 금자씨', '아가씨'가 상영될 예정이다. 미국 관객들에겐 박찬욱 감독의 작품 세계를 경험할 수 있는 특별한 시간이 될 예정이다.특히 '어쩔수가없다', '공동경비구역 JSA'는 영화 종료 후 진행되는 Q&A에 박찬욱 감독과 이병헌이 참석을 확정, 작품에 대한 깊이 있는 소통의 장이 펼쳐질 것으로 기대를 모은다.박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'는 한국 영화 대표로 내년 미국 아카데미 시상식 국제장편상 출품이 확정됐다. 오는 12월부터 시작될 아카데미 레이스 전부터 해외 영화제에서 초청 및 수상이 이어지며 레이스 전망도 밝히고 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)