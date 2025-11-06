[날씨] 오늘 미세먼지 '나쁨'…여전히 일교차 심해

오늘(6일) 나오실 때는 미세먼지 차단용 마스크 착용해 주셔야겠습니다.



대기가 정체되면서 먼지가 쌓이겠는데요.



현재 제 옆으로는 서울 하늘 모습 보이고 있습니다.



하늘이 잔뜩 뿌옇습니다.



현재는 인천과 충청, 전북과 대구 지역에서 초미세먼지 농도 나쁨 수준 나타나고 있습니다.



오후가 되면 국외 오염 물질이 유입되고요.



밤에는 화학반응을 통해서 서울과 경기 북부, 영서 지역에서도 미세먼지 농도 높아지겠습니다.



오늘도 일교차 크게 벌어집니다.



특히 낮 기온이 예년 수준을 크게 웃돌면서 아침과의 일교차 더욱 큽니다.



건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.



하늘 표정 자체만 놓고 본다면 하늘은 대체로 맑겠습니다.



아침에 짙었던 안개는 낮에 기온이 오르면서 모두 해소됐습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 청주의 낮 최고 기온 20도, 광주 21도, 부산 22도까지 오르겠습니다.



금요일에는 영동 지역에, 토요일에는 충청 이남 지역을 중심으로 비가 내리겠고요.



일요일에는 영동 지역을 제외한 전국에 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)