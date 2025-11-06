뉴스

또 음주운전에 외국인 피해…강남서 캐나다인 차에 치여 숨져

박재연 기자
작성 2025.11.06
또 음주운전에 외국인 피해…강남서 캐나다인 차에 치여 숨져
서울 강남에서 만취 상태로 운전하다 횡단보도를 건너던 캐나다인을 들이받아 숨지게 한 30대가 구속 상태로 검찰에 넘겨졌습니다.

서울 강남경찰서는 지난 3일 음주운전 및 특정범죄가중처벌법상 위험운전치사 혐의로 30대 남성 A 씨를 검찰에 구속 송치했습니다.

A 씨는 지난달 25일 밤 9시 40분쯤 강남구 논현동 한 교차로에서 음주운전을 하다 보행신호에 따라 횡단보도를 건너던 보행자 2명을 들이받아 현행범 체포됐습니다.

당시 A 씨의 혈중알코올농도는 면허취소 수준이었던 것으로 파악됐습니다.

차에 치인 30대 한국계 캐나다인 남성이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 끝내 숨졌고 20대 한국인 여성은 중상을 입고 회복 중인 것으로 전해졌습니다.

경찰은 A 씨의 운전을 말리지 않은 30대 남성 동승자도 음주운전 방조 혐의로 조만간 불구속 송치할 방침입니다.

앞서 경찰은 A 씨와 동승자를 체포한 뒤 함께 구속영장을 신청했으나 A 씨만 영장이 발부된 것으로 전해졌습니다.

지난 2일에는 일본인 관광객 모녀가 종로구 동대문역 인근 횡단보도를 건너다 음주운전 차에 치여 50대 어머니가 숨지고 30대 딸도 다쳤습니다.

서울 혜화경찰서는 운전자인 30대 남성 서 모 씨에 대해 구속영장을 신청했고 법원은 어제 "도망 염려가 있다"며 영장을 발부했습니다.
