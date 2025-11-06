'모범택시3' 강보승 감독 "무지개 5인방 이제훈→김의성, 변함없이 그 자리에"

이미지 확대하기

'모범택시3'의 강보승 감독이 새 시즌 첫 방송을 앞두고 연출의 변을 밝혔다.SBS 새 금토드라마 '모범택시3'(극본 오상호/연출 강보승)는 동명의 웹툰을 원작으로 한 시리즈물로, 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다. 앞선 시즌이 2023년 이후 방영된 국내 지상파 및 케이블 드라마 전체 시청률 5위(21%)를 기록한 것은 물론, 지난해 아시아 최고 권위의 미디어 시상식 제28회 아시안 텔레비전 어워즈(ATA)에서 베스트 드라마 시리즈 부문 최우수 작품상 수상의 영예를 안은 바 있어, 확신의 메가 히트 IP인 '모범택시'의 새로운 시즌에 기대감이 모이고 있다.이 가운데 '모범택시3'의 강보승 감독이 시즌3의 연출을 맡은 소감을 밝혀 눈길을 끈다. 강보승 감독은 '모범택시' 시즌1 당시 조연출로 활약하며, 지금의 '모범택시' 세계관을 구축하는 데 일조한 바 있다.강 감독은 "시즌3를 하게 될 거라고는 예상하지 못했다"라면서 "흥행하는 시리즈가 됐지만, '모범택시'의 출발을 함께 한 사람으로서 이 드라마가 처음 출발할 때 가졌던 소박한 목표와 작은 진정성들을 잊지 않으려 노력했다"라고 전했다. 또한 강 감독은 "시즌3 연출을 맡고, 오상호 작가님과 1회 대본을 만드는 과정부터 마지막 에피소드의 소재와 장르에 대한 논의까지 함께할 수 있어 좋았다"라며 시즌3의 탄생 과정을 귀띔해 기대를 높였다.강 감독은 시즌3의 변화에 대해서도 밝혔다. 그는 "무지개 5인방이 변함없이 그 자리에 있다는 것이 '모범택시' 시리즈의 가장 훌륭한 포인트"라면서 "이들은 갑자기 성격이 바뀌거나 관계가 변하지 않고, 도기의 전투력도 그대로다. 이런 '상수'를 가지고 결과치를 극대화하려면 '변수'를 키워야 한다고 판단했다. 결국 전 시즌과 달라진 것은 사회의 악인 빌런이 달라졌다는 점이라 할 수 있다"라고 말했다.더불어 "다양한 빌런에 따라 변하는 도기의 부캐와 액션이 '모범택시'의 관전 포인트인 만큼, 각 사건의 빌런 캐릭터 구축에 공들였다. 그 빌드업의 일환으로 사건의 배경이 되는 빌런들의 공간을 연출할 때도 미술적으로 공을 많이 들였다. 또 빌런으로 합류해 주신 배우들의 뛰어난 연기 에너지가 휘발되지 않도록, 카메라의 위치를 간결하고 정확하게 잡을 수 있도록 노력했다"라고 설명해, 더욱 강력해진 빌런들의 출몰과 함께 극대화될 무지개 5인방의 활약을 기대하게 했다.'모범택시' 시리즈는 매 시즌 현실을 떠올리게 하는 사건 에피소드들로 시청자들의 공감을 불러일으켜온 바. 이에 대해 강 감독은 "사건 에피소드를 연출할 때 가장 신경을 쓴 부분은 동기부여"라고 밝혔다. 그는 "'범인을 잡는 것이 직업인 형사가 아닌 택시회사 직원들이 악인을 쫓아 징벌하려면 어떤 식으로 동기부여가 되어야 할까'하는 고민이 컸다. 결국 히어로의 동기는 감정일 것이라고 판단했다. 히어로는 현실에는 없으나 응당 있어야 하는, 정의감이라는 감정이 형상화된 존재라고 생각한다. 그래서 그간 에피소드의 피해자라는 표현을 이번에는 되도록 생존자라고 지칭하면서 그들의 서사를 심도 있게 연출하려고 했다. 그 감정의 묘사들이 잘 쌓여야만 '모범택시'의 활동도 당위성이 충족되면서 쾌감도 커질 거라고 생각했다"라고 덧붙였다.끝으로 강 감독은 '무지개 5인방' 이제훈(김도기 역), 김의성(장대표 역), 표예진(고은 역), 장혁진(최주임 역), 배유람(박주임 역)과의 호흡을 두고 "뛰어난 팀워크 덕분에 촬영 시간을 단축시켜 줄 정도로 빠르게 움직여 준다"라고 엄지를 치켜들며 애정을 드러내기도 했다.또한 시즌3만의 관전포인트에 대해 "에피소드마다 조금 다른 방식으로 연출하려 했다. 에피소드의 핵심을 은유하는 '키 컬러'를 정해 각 에피소드가 특정 색으로 대표되고 기억되기를 바랐다. 에피소드의 성격에 따라 변주되는 다양한 장르를 보는 즐거움도 누리시면 좋겠다"라고 강조해 다가올 '모범택시3' 첫 방송을 향한 흥미를 끌어올렸다.2년 만에 돌아온 'K-케이퍼물의 근본' SBS 새 금토드라마 '모범택시3'는 현재 방영 중인 '우주메리미' 후속으로 오는 21일(금) 밤 9시 50분에 첫 방송될 예정이다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)