장동혁 "5·18 민주화 운동 정신, 한국 지탱하는 위대한 기둥"

▲ 국민의힘 장동혁 대표와 김민수 최고위원, 최보윤 수석대변인이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표는 "5월 정신이 대한민국의 긍지가 되고 역사의 자부심이 되도록 국민의힘은 진심을 다해 호남과 동행하겠다"고 말했습니다.장 대표는 오늘 광주광역시 방문을 앞두고 국회에서 진행된 최고위원회의에서 광주 5·18민주묘지 참배 계획을 밝힌 뒤 "민주주의를 위해 스러져간 5월 영령들 앞에 고개 숙이겠다"고 밝혔습니다.이어 "5·18민주묘역 조성·5·18특별법 제정은 국민의힘의 전신인 신한국당 시절 김영삼 대통령의 위대한 결단으로 이뤄진 것"이라며 "우리 당 강령에는 5·18 민주운동 정신과 산업화 정신을 동시에 계승한다고 명기돼 있다"고 강조했습니다.장 대표는 "저는 이 두 정신이야말로 대한민국을 지탱하는 두 개의 위대한 기둥이라 확신한다"며 "오늘 우리의 이 발걸음이 진정한 화합과 국민통합의 미래로 나아가는 새로운 이정표가 될 것이다. 진심을 다하겠다"고도 다짐했습니다.국민의힘 지도부는 오늘 오후 광주를 방문해 5·18민주묘지를 참배하고, 광주 종합쇼핑몰 부지· AI데이터센터를 방문해 호남 민심을 청취합니다.(사진=연합뉴스)