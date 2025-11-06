뉴스

김병기 "전작권 전환 적극 지지…전인미답 자주국방의 길 개척"

손기준 기자
작성 2025.11.06 10:36 조회수
김병기 "전작권 전환 적극 지지…전인미답 자주국방의 길 개척"
▲ 더불어민주당 김병기 원내대표가 6일 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다.

민주당 김병기 원내대표는 오늘(6일) "민주당은 전인미답의 자주국방의 길을 흔들림 없이 당당하게 개척하겠다"고 밝혔습니다.

김 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "최근 열린 한미안보협의회(SCM)에서 한미 양국은 전시작전권 전환과 원자력 추진 잠수함 도입 등 국방 현안에서 폭넓게 합의했다"며 이같이 전했습니다.

김 원내대표는 또 "이재명 대통령께서는 피트 헤그세스 미 국방부 장관과 만나 임기 내 전시작전권 전환과 한미동맹 강화 의지를 밝히셨다"며 "민주당은 전적으로 동의하며 적극 지지한다"고 말했습니다.

이어 "한미 간 경제·안보 협상이 거의 마무리됐다"며 "경제 협상과 대규모 투자 논의는 끝났고 안보 협상만 남아 있다"고 덧붙였습니다.

한미 관세협상 타결 후속 조치와 관련해선 "대미 투자기금 조성, 관세 인하, 전략산업 육성을 위한 입법과 예산이 핵심 과제"라며 "지금이 바로 행동할 골든타임이다. 빠른 입법으로 한미 간 신뢰를 공고히 해야 한다"고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
