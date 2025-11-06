뉴스

제주서 탱크로리 도랑에 빠져…운전자 이튿날 숨진 채 발견

유영규 기자
작성 2025.11.06 10:20 조회수
제주서 탱크로리 도랑에 빠져…운전자 이튿날 숨진 채 발견
 
▲ 제주 산록도로 도랑에 빠진 탱크로리 차량

 주의 한 도로에서 탱크로리 차량이 도랑에 빠지는 사고가 난 뒤 40대 운전자가 이튿날 인근 다리 밑에서 숨진 채 발견돼 경찰이 조사에 나섰습니다.

제주도 소방안전본부 등에 따르면 5일 오후 7시 18분 제주 서귀포시 상효동 제8산록교 인근 산록도로 도랑에 휘발유 등을 운반하는 24t급 이동탱크저장소(탱크로리) 차량이 빠졌고 운전자는 보이지 않는다는 신고가 119에 접수됐습니다.

119 구급대와 경찰 등이 현장에 도착해 탱크로리 차량과 주변을 수색한 결과 사고 당일 운전자는 발견되지 않았습니다.

이튿날 아침 재수색한 끝에 오늘(6일) 오전 7시 6분 차량에서 100ｍ 떨어진 다리 밑에서 40대 운전자 A씨가 숨져있는 것을 발견했습니다.

탱크로리는 비어있는 상태로 유류 유출은 없는 것으로 알려졌습니다.

경찰은 A씨의 정확한 사망 원인을 조사하기 위해 부검을 하는 등 사고 경위를 조사할 예정입니다.

(사진=제주도 소방안전본부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
