전도연X김고은, 10년 만에 만났다…'자백의 대가', 12월 5일 공개

배우 전도연과 김고은의 재회로 화제를 모으는 '자백의 대가'가 오는 12월 5일 넷플릭스를 통해 공개된다.'자백의 대가'는 남편을 죽인 용의자로 몰린 '윤수'와 마녀로 불리는 의문의 인물 '모은', 비밀 많은 두 사람 사이에서 벌어지는 일을 그린 미스터리 스릴러다. 넷플릭스 시리즈 '이두나!', 드라마 '사랑의 불시착', '굿 와이프' 등 장르를 넘나들며 감각적인 연출을 선보여온 이정효 감독의 신작이자, 영화 '협녀, 칼의 기억' 이후 10년 만의 전도연과 김고은의 재회로 기대를 모으고 있는 작품이다.6일 공개된 티저 포스터는 똑같은 수의를 입은 채 벽 하나를 사이에 두고 서로에게 맞닿아 있는 '안윤수'(전도연)와 '모은'(김고은)의 모습으로 시선을 집중시킨다. 남편을 살해한 유력 용의자가 된 '윤수'의 절박한 표정과 끔찍한 살인 사건의 범인으로, 희대의 마녀로 불리는 '모은'의 공허한 표정은 전혀 달라 보이는 두 사람이 어떤 사연을 가지고 있는지 궁금하게 만든다.이와 함께, "의심스런 결백, 거래되는 자백"이라는 카피와 '자백의 대가' 타이틀은 이들 사이에 어떤 거래가 오고 가게 될지, 이들이 치러야 하는 자백의 대가는 과연 무엇일지 궁금하게 만들며 작품에 대한 기대감을 끌어올린다.티저 예고편은 피를 흘리며 쓰러져있는 남편을 감싸 안은 채 119에 신고하는 '윤수'의 모습으로 시작해 긴장감을 자아낸다. 남편의 죽음 이후, 장례식장에서도 경찰 조사실에서도 웃으며 태연하게 행동하는 '윤수'의 모습이 그가 남편을 죽인 범인이라는 의심을 증폭시키는 가운데, 수많은 사람 앞에서 자신이 남편을 죽이지 않았다며 절규하는 '윤수'의 모습은 그를 믿어야 할지 망설이게 한다.한편, 끔찍한 사건 현장 속 화면을 통해 '윤수'를 지켜보고 있던 '모은'은 교도소 안에서 마주친 '윤수'에게 접근하고, 그가 거부할 수 없는 거래를 제안한다. 바로, 자신이 '윤수'를 대신해서 '윤수'의 남편을 자신이 죽였다고 자백할 테니 자신을 위해 무언가를 해달라는 것. 그 어느 것도 믿을 수 없는 상황 속, 위험한 거래를 받아들여서라도 교도소를 나가야 하는 '윤수'와 진짜 진실을 찾기 위해 '모은'과 '윤수'의 비밀을 쫓는 검사 '백동훈'(박해수), '윤수'의 변호사 '장정구'(진선규)의 모습이 긴장감을 고조시킨다.이어, "결국은 우리 이 미친 짓을 하게 될 거예요"라는 '모은'의 대사는 진실을 감춘 자백을 대가로 두 사람 사이 어떤 거래가 오고 가게 될지 궁금하게 만든다.전도연, 김고은의 폭발적인 연기 시너지와 자백을 대가로 한 위험한 거래를 그린 미스터리 스릴러로 기대를 모으는 '자백의 대가'는 오는 12월 5일 넷플릭스에서 공개된다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)