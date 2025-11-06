뉴스

[자막뉴스] "어머니가 사라졌어요"…'발 동동' 한국인 도와준 가게 주인

베트남 유명 관광지 푸꾸옥에서 한국인 관광객의 길 잃은 노모를 찾아준 한 상인의 사연이 화제가 되고 있습니다.

현지 시간으로 2일, 푸꾸옥 지역 온라인 커뮤니티에 올라온 글입니다.

지팡이를 짚은 한국인 할머니를 찾고 있으니 도와 달라는 내용입니다.

현지 매체 보도에 따르면, 같은 날 오후 6시쯤 푸꾸옥에서 과일 가게를 운영하는 호앙 프엉 씨의 가게로 한 한국인 남성이 다급히 들어왔습니다.

이 남성은 가족과 함께 푸꾸옥 시내를 여행하던 도중 어머니가 사라졌다며 그에게 도움을 청한 것으로 전해졌습니다.

남성이 보여준 어머니의 사진을 전달받은 프엉 씨는 사진과 함께 현지 온라인 커뮤니티에 도움을 요청하는 글을 올렸습니다.

또 가게 CCTV를 조회해 어르신이 지나간 방향을 확인했고, 가족들과 함께 오토바이를 타고 골목 곳곳을 샅샅이 살폈습니다.

2시간이 넘는 수색 끝에 한국인 관광객의 어머니는 무사히 가족 품으로 돌아올 수 있었습니다.

이 가족은 감사의 뜻으로 프엉 씨에게 500달러를 건넸지만, 그는 한사코 사례를 거절했습니다.

결국 관광객 가족은 연신 고개를 숙이며 감사 인사를 전한 뒤 자리를 떠났습니다.

프엉 씨는 현지 매체와의 인터뷰에서 "어려움에 처한 사람을 돕는 건 당연한 일"이라면서 "타지에서 온 관광객들이 푸꾸옥 주민들의 친절함을, 그리고 언제든 그들을 도울 준비가 되어있다는 걸 느끼길 바랄 뿐"이라고 전했습니다.

(기획 : 유지원, 영상편집 : 김나온, 영상출처 : 페이스북 'Dan Tri', 제작 : 디지털뉴스편집부)
