'나는솔로' 28기 임신女, 정숙이었다…아이 아빠는 영수? 상철?

'나는 솔로' 최초로 방송 도중 공개된 혼전 임신 주인공이 28기 정숙으로 밝혀졌다.



지난 5일 밤 방송된 SBS Plus·ENA '나는 SOLO'(이하 '나는 솔로')에서는 임신 커플의 새로운 힌트가 공개됐다.



앞서 '나는 솔로' 방송에서는 "돌싱 특집 이번 기수 출연자 중 한 커플이 결혼 외의 더 큰 결실을 맺었다. 그 결실은 바로 '아이가 생겼다'는 것"이라며 출연자의 임신 소식을 전했다. 태명은 '나솔이'로, 현재 방송 중인 28기 돌싱 특집 출연자 중 임신 커플이 있다고 알렸다.



이후 임신 커플이 누구일지 여러 추측들이 나온 가운데, 이날 방송에서는 '나솔이' 엄마의 정체가 공개됐다. 바로 28기 정숙이었다. 하지만 아빠의 얼굴은 공개하지 않아 여전히 궁금증을 자극했다.



이날 '나는 솔로' 방송에서는 최종 선택을 하기 전 슈퍼데이트권을 사용하는 출연자들의 모습이 그려졌다. 그 과정에서 슈퍼데이트권을 획득한 영수는 현숙과 정숙 중 누구와 데이트를 할지 정하지 못하고 왔다 갔다 하는 모습을 보여 답답함을 자아냈다.



결국 영수는 현숙에게 데이트권을 쓰기로 했다. 그런데 정숙은 자신이 보유하고 있던 슈퍼데이트권을 영수에게 사용, 또 한 번 이들의 관계 변화를 예고했다.



방송 말미 '나솔이' 엄마가 정숙으로 밝혀지자, MC 데프콘과 이이경은 "그럼 남편은 영수인가?"라고 말하며 궁금해했다.



앞서 온라인 상에서는 정숙과 상철이 현실 커플이라는 목격담과 함께 '나솔이' 엄마 아빠 역시 이들이라는 설이 확산됐다. 그리고 실제로 '나솔이' 엄마가 정숙인 것이 확인되자, 아빠의 정체에도 관심이 모이고 있다.



강선애 기자



