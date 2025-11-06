트럼프 예고한 핵무기 시험 이것?…미, ICBM 미니트맨3 시험 발사

▲ 2020년 발사한 미 캘리포니아주 반덴버그 공군기지에서 지구 대기권 재진입체 세 대를 장착한 미니트맨3

미국이 현지시간 5일 대륙간탄도미사일 ICBM '미니트맨3'를 시험발사했습니다.미군은 이날 캘리포니아주 반덴버그 우주군 기지에서 실탄두를 장착하지 않은 미니트맨3를 시험 발사했다고 발표했습니다.기지 측은 이번 시험이 미국 ICBM 시스템의 지속적인 신뢰성, 작전 준비 태세, 정확성을 평가하기 위한 것으로 미니트맨3의 재진입 비행체는 약 6천7백여 km를 날아가 마셜제도의 로널드 레이건 탄도미사일방어 시험장에 떨어졌다고 밝혔습니다.페스코프 러시아 크렘린궁 대변인은 자국 매체 인테르팍스에 미 측이 시험발사 계획을 사전에 통보해 왔다고 말했습니다.사거리 9천600㎞에 이르는 미니트맨3는 핵탄두를 장착할 수 있는 미국의 전략 무기체계입니다.이번 시험발사는 트럼프 미 대통령이 지난달 30일 미중정상회담 직전 SNS에 미국도 핵무기 시험을 재개하겠다고 밝힌 뒤 이뤄진 것이어서 주목됩니다.(사진=미 공군 지구권타격사령부 홈페이지 제공, .연합뉴스)