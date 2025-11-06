'암투병' 박미선, 짧은 머리로 '유퀴즈' 예고편 등장…"가짜뉴스 많아 생존신고 하려고"

이미지 확대하기

유방암 투병으로 방송 활동을 중단한 개그우먼 박미선이 오랜만에 모습을 드러냈다.5일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 방송 말미에 공개된 다음 주 예고편에는 게스트로 출연한 박미선의 모습이 담겼다.예고편에서 "건강한 모습으로 돌아온 우리의 박미선 씨다"라는 유재석의 소개 멘트에 맞춰 등장한 박미선은 짧은 머리스타일로 시선을 모았다. 박미선은 "가짜뉴스도 너무 많고, 생존신고 하려고 '유퀴즈'에 나오게 됐다"고 출연 배경을 밝혔다.박미선은 천상 개그우먼답게 MC 유재석-조세호와 화기애애한 분위기 속에서 유머러스한 대화를 이끌며 호탕하게 웃었다. 그러다 유재석은 "가장 많이 놀랐을 건 당사자 본인이지 않나"라며 조심스럽게 박미선의 투병 근황에 대해 물었다.이에 박미선은 "야외촬영 가야 하는 게 하나 잡혀 있어서 '갔다 와서 방사선 치료를 해야지' 생각했는데, 열어 보니까… 이건 처음 얘기하는 건데"라며 자신의 투병기에 대해 최초로 말할 것을 암시했다.이어 박미선은 자신의 짧은 머리스타일을 언급하며 "머리 깎을 때도 '야, 이거 퓨리오사 같지 않냐'고 했다"고 당시 상황을 코믹하게 풀어냈다. 이런 박미선의 말에 유재석과 조세호가 쉽게 반응하지 못하자 박미선은 "웃어도 된다"라고 먼저 웃음을 보이며 유쾌한 매력을 드러냈다.예고편 말미에는 박미선이 자신에게 날아온 영상 편지를 보며 끝내 눈물을 흘리는 모습도 담겼다.박미선은 올해 초 건강검진 과정에서 유방암 초기 판정을 받았고, 방사선 치료를 마친 뒤 현재 약물치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.[사진제공=tvN]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)