전종서, 헨리 카빌x마크 러팔로와 연기 호흡…할리우드 블록버스터 '하이랜더' 캐스팅

배우 전종서가 할리우드 초대형 블록버스터 '하이랜더' 리메이크에 합류했다.



이번 작품은 제작비 1,000억 원 규모의 초대형 블록버스터로, 헨리 카빌, 마크 러팔로, 러셀 크로우, 데이브 바티스타, 카렌 길런, 제레미 아이언스 등 초호화 출연진이 총출동하는 글로벌 프로젝트다. 연출은 '존 윅' 시리즈로 독보적인 액션 미학을 선보였던 채드 스타헬스키 감독이 맡았으며, 아마존 MGM 스튜디오 산하 제작사 유나이티드 레이블에서 제작된다.



전종서는 극 중 불사자들을 감시하는 비밀조직 '워처(The Watchers)'의 일원으로 출연한다.



'하이랜더'는 1986년 동명 영화에서 시작된 시리즈로, 원작 팬덤의 영향력이 크다. 이번 리메이크는 기대와 함께 원작 팬들의 관심이 집중되는 프로젝트다.



전종서는 앞서 이창동 감독의 '버닝'으로 칸국제영화제에 초청된 데 이어, 할리우드 진출작 '모나리자 앤 더 블러드문', 그리고 최근 토론토국제영화제 초청작 '프로젝트 Y'까지 꾸준히 활동 영역을 넓혀왔다. 이번 '하이랜더' 출연으로 글로벌 무대에서 한층 폭넓은 행보를 이어갈 전망이다.



'하이랜더' 리메이크는 2026년 초 크랭크인을 앞두고 있다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)