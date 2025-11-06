뉴스

2035년 온실가스 감축 목표 '50% 또는 53%' 복수 정부안 내놔

장세만 환경전문기자
작성 2025.11.06 09:21 조회수
▲ 김성환 환경부 장관이 23일 2035 국가 온실가스 감축목표(NDC) 대국민 공개 논의 토론회를 주재하고 있다.

2035년 우리나라 온실가스 감축 목표와 관련, 정부가 2018년 대비 50% 또는 53% 감축이라는 복수의 정부안을 공개했습니다.

기후에너지환경부는 오늘 국회에서 열린 2035 NDC 공청회에서 단일한 숫자가 아니라 두 가지의 범위로 정부안을 제시했습니다.

1안은 50~60%, 2안은 53~60%로 두 가지 안 모두 상한선은 60%로 동일하지만 하한선이 50%와 53%로 나뉘었습니다.

기후부는 하한선에 대해서 현실적인 실현 가능성에 무게를 둔 목표라며 배출권 거래제와 총량 할당 등을 기업규제와 연동하여 활용하겠다고 기후부는 밝혔습니다.

상한선에 대해서는 정부지원 대폭 확대와 혁신적 기술개발 등을 전제로 한 도전적 목표라며 기술개발 로드맵 수립 등을 정책적으로 지원하겠다고 밝혔습니다.

2035 NDC 최종안은 다음 주 대통령 직속 2050 탄소중립녹색성장위원회와 국무회의 심의·의결을 거쳐 이달 중순 브라질 유엔 기후변화 당사국 총회에서 국제사회에 발표됩니다.

앞서 정부가 진행한 6차례 토론회에서는 정부가 제시한 48%, 53%, 61%, 65% 감축 등 4가지 안을 바탕으로 논의가 이뤄졌습니다.

(사진=환경부 제공, 연합뉴스)
