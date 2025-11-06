미 재무, 대법원의 깐깐한 심리에도 "관세소송 결과 매우 낙관"

▲ 스콧 베선트 미국 재무부 장관

미국 트럼프 행정부의 무역 협상을 담당해온 베선트 재무부 장관은 현지시간 5일 연방대법원이 관세 소송에서 행정부에 유리한 결정을 내릴 것으로 낙관했습니다.이날 대법원에서 진행된 관세 소송 구두변론을 방청한 베선트 장관은 이후 백악관에서 기자들과 만나 변론이 매우 잘 진행됐다고 생각한다고 말했습니다.이어 소송에서 정부 입장을 대변한 존 사우어 법무차관이 국제비상경제권한법상 대통령이 관세 부과 권한을 가질 필요성에 대해 매우 강력한 주장을 펼쳤다면서 원고 쪽은 완전히 실패했다고 생각한다고 주장했습니다.베선트 장관은 폭스뉴스 인터뷰에서도 대법원의 관세 심리와 관련해 "매우 낙관적"이라고 밝혔습니다.트럼프 행정부의 각종 관세가 불법이라며 소송을 제기한 원고 측에 대해 원고들은 거의 스스로를 난처하게 만들었다며 자기들이 논한 무역 정책을 이해하지 못했다고 강조했습니다.베선트 장관은 대법원이 관세를 위법이라고 판단할 경우 이미 거둔 관세를 어떻게 돌려주냐는 질문에 그런 일이 일어날 경우 우리가 다루겠지만 그럴 필요는 없을 것으로 확신한다고 답했습니다.