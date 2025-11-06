뉴스

MLB 애틀랜타, 구단 옵션 259억 원 행사해 세일 잔류시켜

이성훈 기자
작성 2025.11.06 08:52 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
MLB 애틀랜타, 구단 옵션 259억 원 행사해 세일 잔류시켜
▲ 크리스 세일

미 프로야구 메이저리그(MLB)에서 8년 만에 포스트시즌 진출에 실패한 애틀랜타 브레이브스가 좌완 에이스 크리스 세일(36)부터 붙잡았습니다.

애틀랜타는 6일(이하 한국시간) 세일에 대한 구단 옵션 1천800만 달러(약 259억 원)를 행사한다고 발표했습니다.

이에 따라 세일은 내년 시즌에도 애틀랜타 마운드에서 던지게 됐습니다.

2024년 내셔널리그(NL) 사이영상 수상자인 세일은 올 시즌 부상으로 인해 21경기에서 125⅔이닝을 던지며 7승 5패, 평균자책점 2.58에 그쳤습니다.

지난 6월 19일 뉴욕 메츠와 경기에서 다이빙캐치를 하다 갈비뼈가 골절된 세일은 8월 말에야 복귀했습니다.

애틀랜타는 2018년부터 2023년까지 6년 연속 NL 동부지구 1위를 차지하는 등 지난해까지 7년 연속 가을야구에 진출했습니다.

하지만 올해는 선발투수들이 줄줄이 부상자 명단(IL)에 오르면서 지구 4위에 그쳐 포스트시즌 진출에 실패했습니다.

애틀랜타는 내년 시즌 팀 재건을 위해 마운드 강화가 필수라는 판단으로 세일에 대한 구단 옵션을 실행했습니다.

세일은 내년 시즌 뒤 자유계약선수(FA) 자격을 얻게 됩니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지